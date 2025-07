Maior evento de robótica e inteligência artificial do mundo é aberto com participação de alunos de João Pessoa

Com uma delegação composta por 15 integrantes, entre alunos e professores, custeados pela Prefeitura de João Pessoa, as equipes participam da competição mundial após uma jornada de destaque. Segundo Elisson Abreu, diretor do Departamento de Informática Escolar da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), as equipes conquistaram a vaga ao apresentarem seus projetos na Mostra Nacional de Robótica (MNR) durante a etapa nacional da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) em 2024. “Os trabalhos foram tão bem avaliados que receberam menção honrosa e, no início de 2025, foram contemplados com bolsas do CNPq para continuidade dos projetos”, destacou.

