Brasil inicia Copa América com vitória de 2 a 0 sobre a Venezuela

O Brasil derrotou a Venezuela por 2 a 0, na noite deste domingo (13) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito (Equador), em sua estreia na Copa América de futebol feminino, que contou com a transmissão da TV Brasil. Após este resultado a seleção brasileira ocupa a 2ª colocação do Grupo B da competição com três pontos conquistados.

Claramente afetadas pelos efeitos dos 2.850 metros de altitude, as jogadoras do Brasil não conseguiram dominar as ações no primeiro tempo, e permitiram que as venezuelanas chegassem com perigo em algumas oportunidades, como aos 23 minutos, quando a volante Dayana Rodríguez acertou chute que passou muito perto da meta defendida pela goleira Lorena.

Porém, a seleção brasileira mostrou eficiência quando a chance de abrir o placar se apresentou. Aos 31 minutos a zagueira Isa Haas lançou Gio na ponta direita. A atacante partiu em velocidade e cruzou para o meio da área, onde a artilheira Amanda Gutierres só teve o trabalho de escorar para o fundo do gol.

Na etapa final o técnico Arthur Elias realizou várias mudanças na equipe brasileira, e o Brasil conseguiu ampliar o placar aos 43 minutos, com a volante Duda Sampaio. Agora, a seleção brasileira volta a entrar em ação na próxima quarta-feira (16), quando enfrenta a Bolívia a partir das 18h (horário de Brasília).

Goleada do Paraguai

O líder da chave do Brasil é o Paraguai, que, também neste domingo, goleou a Bolívia pelo placar de 4 a 0. As paraguaias foram superiores na partida e, logo aos 23 minutos do primeiro tempo, abriram o placar com a jovem atacante Claudia Martínez, de apenas 17 anos. A atacante do Olimpia (Paraguai) voltou a deixar a sua marca aos 40 minutos, com um chute de direita após cruzamento de Bareiro.

O terceiro gol do Paraguai saiu já na etapa final. Aos 15 minutos a defesa da Bolívia falhou e Martínez ganhou na velocidade para marcar seu terceiro gol no confronto. Já aos 45, Lice Chamorro marcou para dar números finais ao marcador.