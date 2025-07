veja os países que mais compraram produtos do estado em 2025

Plantação de cana-de-açúcar. Cana de açúcar (Foto: Francisco França)

A Paraíba exportou produtos para 68 países de diferentes regiões do mundo e movimentou mais de US$ 79,6 milhões entre janeiro e junho de 2025, segundo o Comex Stat, sistema do Governo Federal que consolida os dados do comércio exterior brasileiro de bens.

Já as importações feitas pela Paraíba somaram um volume significativamente maior: foram mais de US$ 564 milhões no mesmo período.

O Jornal da Paraíba mostra quais são os principais países compradores, os segmentos que mais se destacam nas exportações e também os países que mais vendem produtos ao estado.

Os países que mais compraram produtos da Paraíba

Segundo dados do Comex Stat, entre janeiro e junho de 2025, os Estados Unidos foram o principal destino das exportações da Paraíba, considerando o valor em dólares americanos no ponto de embarque (FOB — Free on Board).

As vendas para o país norte-americano somaram mais de US$ 9,8 milhões, com destaque para o setor de sucos de frutas ou de vegetais, que respondeu por US$ 6,8 milhões do total exportado.

No mesmo período, Geórgia, Argélia e Espanha aparecem logo em seguida, com valores de exportação bastante próximos. A Geórgia importou da Paraíba cerca de US$ 9,2 milhões, exclusivamente em açúcar e melaço. A Argélia também concentrou suas compras nesse segmento, totalizando US$ 8,7 milhões.

A Espanha, por sua vez, movimentou US$ 8,1 milhões em produtos paraibanos, com destaque para o setor de calçados, responsável por US$ 7,7 milhões desse montante.

Veja os principais países compradores da Paraíba:

Estados Unidos – US$ 9.881.181

Geórgia – US$ 9.297.603

Argélia – US$ 8.701.272

Espanha – US$ 8.191.629

Indonésia – US$ 4.562.374

Países Baixos (Holanda) – US$ 4.243.907

Portugal – US$ 3.939.394

China – US$ 3.869.210

Filipinas – US$ 2.920.685

Israel – US$ 2.860.147

Os países que mais venderam para a Paraíba

Entre janeiro e junho de 2025, os Estados Unidos lideraram as vendas de produtos para a Paraíba, sendo o principal país de origem das importações do estado no período. Ao todo, foram importados US$ 250,7 milhões, dos quais US$ 185 milhões correspondem apenas a óleos brutos de petróleo.

Na segunda posição aparece a China, com exportações para a Paraíba que somaram US$ 86,9 milhões. O destaque vai para os compostos de função nitrogênio, que movimentaram US$ 12,7 milhões.

Porto de Cabedelo, na Paraíba, recebe importações de diversos países.. divulgação/Secom-PB

O Uruguai ocupa o terceiro lugar no ranking, com mais de US$ 45 milhões em produtos vendidos para o estado. As principais mercadorias importadas foram do setor de preparações e cereais, farinhas ou amido de frutas ou vegetais, que totalizaram US$ 27,9 milhões.

Veja os países que mais venderam para a Paraíba: