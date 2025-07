VACINA MAIS PARAÍBA — Governo da Paraíba

Nas 12 Gerências Regionais de Saúde (GRS), permitindo uma interação direta do estado com os 223 municípios e oferecendo suporte aos profissionais envolvidos nas atividades de imunização. Para isso, realizamos um processo seletivo simplificado, no qual foram selecionados profissionais de enfermagem para desempenharem funções de apoio institucional, fortalecendo, assim, as ações de imunização no território paraibano. Também contamos com uma rede de apoio, composta por representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB), Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, Conselho Estadual de Saúde (CES), Secretaria de Estado da Educação (SEE) e da Escola de Saúde Pública da Paraíba (ESP).

