SESAD REALIZARÁ NESTE SÁBADO MAIS UM DIA D DE VACINAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) de São José do Seridó realizará, no próximo sábado (15), Dia D de vacinação. A ação acontecerá na Escola Municipal Raul de Medeiros Dantas entre 8h e 15h. De acordo com Elizabeth Macedo, responsável técnica pela imunização em São José do Seridó, a ação terá foco na imunização dos munícipes contra a Covid-19, Febre Amarela e Influenza. “As vacinas bivalentes, contra a Covid-19, bem como o imunizante contra a Influenza, só serão aplicadas mediante receituários e atestados”, pontuou Elizabeth Macedo, esclarecendo que existem restrições de imunizantes para alguns públicos integrantes desta ação. PÚBLICO-ALVO •Febre Amarela: Pessoas com idade entre 9 meses e 59 anos que nunca tomaram a vacina; •Covid (Bivalente): Pessoas acima de 12 anos com comorbidades e idosos acima de 60 anos que tenham recebido doses de outros imunizantes há 4 meses; •Influenza: Crianças com idade entre 6 meses e menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde pública e privada, gestantes, puérperas até 45 dias do pós-parto, professores e auxiliares, idosos com 60 anos ou mais, profissionais da segurança, caminhoneiros, motoristas de transportes de passageiros e pessoas com comorbidades com idade entre 6 anos completos e 59 anos.

