SEJEL parabeniza são-josé-Serienses integrantes dos Corredores da Bonita que subiram ao pódio durante a I Corrida dos Ca

O grupo Corredores da Bonita, formado por atletas são-josé-seridoenses, está deixando sua marca durante as maratonas de rua realizadas no interior do Rio Grande do Norte e da Paraíba. O último evento que contou com a presença da equipe, mais uma vez apoiada pela SEJEL (Secretaria Municipal da Juventude, do Esporte e do Lazer), aconteceu neste domingo (16), na cidade de Santa Luzia/PB.

