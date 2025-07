João Azevêdo entrega escola, creche, ginásio, estradas e inspeciona obras em Jericó e Lagoa — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo esteve, nesta sexta-feira (11), nos municípios de Jericó e Lagoa, no Sertão da Paraíba, oportunidade em que entregou escola, creche, ginásio e obras de mobilidade urbana e inspecionou serviços de implantação e pavimentação de rodovia que somam investimentos de R$ 25,2 milhões.

Em Lagoa, o chefe do Executivo estadual inaugurou a Escola Municipal Amadeu José de Almeida e o ginásio Claudeni Custódio do Nascimento. No município, ele também entregou a creche do programa Paraíba Primeira Infância Paraíso das Crianças. As obras em Educação representam investimentos de R$ 2,6 milhões.

João Azevêdo ainda entregou as travessias urbanas de Lagoa que contemplaram as Ruas Travessa Simplício Roque, São José, Tenente José Pedro, Isabel Pereira, Antônio Pereira, Manoel Bento, Comércio Um, Comércio Dois, Guarda José Ferreira, Manoel Joaquim, Tenente José Pedro, José Inácio, PB 337, Francisco Borges e Caetano Tavares. Os serviços compreenderam uma extensão de 3,5 Km e investimentos de R$ 2,1 milhões de recursos próprios do estado.

Ainda em Lagoa, o gestor entregou a passagem molhada do Assentamento Cantinho, onde foram investidos R$ 689 mil por meio do projeto Paraíba Rural Sustentável, beneficiando cerca de 100 famílias que moram no local. Ele concluiu a agenda no município com a visita à obra de implantação e pavimentação da rodovia PB-337, que liga Lagoa a Bom Sucesso. A obra tem uma extensão de 17,77 Km e recebe investimentos de R$ 19,1 milhões do tesouro estadual. “Essa é uma obra redentora para a região, que faz a economia girar, foi solicitada no Orçamento Democrático e deve ficar pronta até o final do ano”, explicou o governador.

João Azevêdo também ressaltou a satisfação de percorrer a Paraíba para entregar obras e políticas públicas. “São através das nossas ações que as pessoas têm a oportunidade de ter as suas vidas transformadas. Esses investimentos são possíveis porque temos uma gestão fiscal e financeira equilibrada. Em Lagoa temos investimentos que ultrapassam os R$ 70 milhões, demonstrando o nosso respeito com o cidadão porque trabalhamos com seriedade, realizando convênios com os municípios”, frisou.

O vice-governador Lucas Ribeiro destacou a satisfação de acompanhar a melhoria de vida das pessoas por meio de obras e políticas públicas. “O Governo do Estado tem transformado para melhor a vida das pessoas e foi o que presenciamos na entrega da creche, que garante um espaço adequado para aprendizagem, lazer e alimentação das nossas crianças”, observou.

O deputado estadual Gilbertinho enalteceu a presença do governo em Lagoa. “Nós agradecemos pelo empenho, dedicação e zelo pela cidade, o que é motivo de gratidão por tudo que vem fazendo pela cidade e região. Lagoa vive um novo momento e um novo tempo, que tem gerado emprego e desenvolvimento porque temos um governador que trabalha e entrega obras”, declarou.

A prefeita de Lagoa, Socorro Linhares, destacou que as obras e políticas públicas realizadas pelo governador têm levado bem-estar e progresso para o município. “Lagoa está em festa, pois hoje recebemos o governador João Azevêdo, um parceiro do nosso município com quem temos firmado convênios que resultaram na construção de creche, escola municipal, ginásio, pavimentação da malha urbana, 40 casas, ônibus escolares, PB-337, que está em fase de execução, e nós expressamos nossa gratidão pelas obras e serviços públicos na região”, falou.

A dona de casa Adenilza Araújo, que mora no assentamento Cantinho há 63 anos, comemorou a realização da obra tão esperada pela comunidade. “Antes era uma agonia muito grande, um sacrifício no inverno até quando uma grávida ia ganhar bebê. Agora está uma benção e eu agradeço ao nosso governador”, celebrou.

Em Jericó, o governador João Azevêdo entregou a passagem molhada do assentamento Alto Alegre, onde foram investidos R$ 724 mil.

O governador João Azevêdo destacou a presença do governo em toda a Paraíba, contemplando também os moradores da zona rural. “Entre passagens molhadas, sistemas de dessalinização, sistemas simplificados de abastecimento, sistemas completos de abastecimento, arranjos produtivos, dentro do projeto Cooperar, podemos chegar em locais longínquos para assegurar que as pessoas tenham seu deslocamento garantido. Nós temos centenas de passagens molhadas, de poços artesianos no Estado, dando uma melhor condição de vida para quem mora na zona rural”, sustentou.

O coordenador do projeto Cooperar, Omar Gama, destacou a mudança de realidades das famílias com a obra da passagem molhada. “Essa é uma obra muito importante para as comunidades rurais porque no período de cheias, as pessoas ficavam isoladas, o que impossibilitava levar um doente para o hospital, um aluno para a escola e escoar a produção. Assim como em Alto Alegre, o governo fez 250 passagens molhadas com investimentos de R$ 300 milhões”, explicou.

O prefeito de Jericó, Kadson Monteiro, enalteceu o olhar municipalista do governador João Azevêdo. “Nós agradecemos ao governador por tudo que ele tem feito pelo nosso povo, ele é um grande benfeitor e chegou para mudar a vida da nossa gente”, disse.

A estudante da Escola Cidadã Integral Francisco Maia, Jamille de Oliveira, relatou as dificuldades que enfrentava para frequentar a sala de aula durante o período de chuva e agradeceu ao Governo do Estado pela obra que mudou a sua realidade e de famílias que moram na região. “Antes da passagem molhada, eu enfrentava muita dificuldade para ir à escola por conta do riacho, muitas vezes a água chegava no pescoço e depois dessa obra a nossa vida melhorou 100%”, celebrou.

Acompanharam as entregas e visitas às obras prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região; e os auxiliares da gestão estadual Deusdete Queiroga (secretário da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos), Wilson Filho (secretário da Educação), Nonato Bandeira (secretário da Comunicação Institucional), Bivar Duda (secretário executivo da Agricultura Familiar e Desenvolvimento do Semiárido) e Edilson Amorim (secretário executivo da Gestão Pedagógica).