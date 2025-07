João Azevêdo entrega travessia urbana de São Domingos e inspeciona obras de creches e do Centro de Hemodiálise do Hospital Regional de Pombal

O governador João Azevêdo entregou, nesta sexta-feira (11), a travessia urbana do município de São Domingos, no Sertão paraibano, iniciativa que contemplou 12 ruas com pavimentação asfáltica, proporcionando mais qualidade de vida à população — os investimentos do Tesouro estadual ultrapassam R$ 1,6 milhão. Logo depois, o chefe do executivo estadual inspecionou as obras de duas creches, dentro do Programa Paraíba Primeira Infância, que estão sendo construídas em Condado e Cajazeirinhas, e a reforma e adequações do Hospital Regional de Pombal para a implantação do Centro de Hemodiálise, com investimentos superiores a R$ 920 mil.

Na solenidade, João Azevêdo externou alegria por entregar uma obra tão importante para São Domingos. “Que alegria estar aqui em São Domingos celebrando esta grande conquista. O nosso time de Governo tem caminhado por toda Paraíba e, a cada lugar que a gente chega, encontra uma realidade diferente, que foi transformada pela nossa Gestão. O que era antes São Domingos e o que é hoje São Domingos depois dessa intervenção tão importante, que deixou a cidade extremamente bonita e a sua população com mais qualidade de vida”, externou.

“A lógica da gestão pública é cuidar das pessoas. E, para que isso aconteça, é necessário se colocar no lugar do outro. Por isso, o olhar do nosso Governo é o mesmo para um município pequeno, como São Domingos, ou para um grande município, como Campina Grande. São cidadãos e cidadãs que vivem nos municípios e que devem ser tratados de maneira igual”, observou o governador João Azevêdo, ao destacar a expansão dos Centros de Hemodiálise, melhorando a qualidade de vida de quem vive no Sertão, por exemplo, e que não vai mais ter de se deslocar centenas de quilômetros para ter atendimento.

O vice-governador Lucas Ribeiro disse que a travessia urbana de São Domingos representa o compromisso do Governo com os paraibanos. “É um Governo de entregas e de realizações que beneficiam a nossa população que mais precisa das políticas públicas. Antes, tínhamos uma realidade em que a população esperava anos e anos por uma simples passagem molhada. Hoje a gestão do governador João Azevêdo tem transformado essa realidade e atendendo todos os municípios, desde os pequenos, onde vivem as pessoas que mais precisam, aos grandes”, afirmou.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Deusdete Queiroga, também destacou a importância da travessia urbana de São Domingos para a qualidade de vida da população. “Eu vi, nas imagens de drone, como a realidade de São Domingos mudou com essa travessia — uma importante obra da gestão do governador João Azevêdo executada com muita competência pelo DER. São investimentos que elevam a autoestima das pessoas que vivem aqui”, comentou.

A prefeita de São Domingos, Adeilza Soares, enfatizou a importância dos investimentos que o município tem recebido do Governo do Estado para a qualidade de vida da população. “É com muita alegria que recebemos a visita do governador João Azevêdo em São Domingos. Se hoje o governador visita o nosso município, o Governo está aqui todos os dias nas mais diversas obras, como essa travessia urbana que deixou a nossa cidade ainda mais feliz”, acrescentou.

O deputado estadual Chico Mendes, em seu discurso, elogiou o dinamismo da gestão do governador João Azevêdo. “São ações que têm transformado a vida de todos os paraibanos em todas as áreas — o Programa Travessias Urbanas, por exemplo, já beneficiou 210 municípios, assim como as creches que estão sendo construídas, investindo nas nossas crianças”, completou.

Moradora da Rua José Almeida Barbosa desde 1960 (São Domingos só seria fundada 34 anos depois), a dona de casa Maria do Socorro de Souza, de 72 anos, não pretende sair do lugar em que vive, mas sabe o quanto ele foi valorizado. “Antes era muito ruim: muita poeira e muita lama quando chovia.

Hoje está uma maravilha. Não tenho a intenção de sair daqui, mas sei o quanto a minha casinha ganhou valor”, comemorou.

Ao todo, o Tesouro estadual investiu R$ 1.621.355,11 na pavimentação asfáltica das 12 ruas de São Domingos, perfazendo 2 km de extensão. Foram contemplados as seguintes ruas: José Alves Melo, Antônio Lourenço de Sousa, Francisco José Queiroga, Joaquim de Assis, José de Almeida Lopes, Pedro Joaquim Martins, Lourenço de Souza, Abdias Sousa, José Almeida Barbosa, Miguel Leandro Queiroga e as Ruas Projetadas 01 e 02.

A solenidade de entrega da travessia urbana de São Domingos foi prestigiada por diversas lideranças políticas da região, como o deputado estadual Galego de Souza. Auxiliares do Governo da Paraíba, entre eles Pollyana Werton (Desenvolvimento Humano); Nonato Bandeira (Comunicação Institucional); e Wilson Filho (Educação) também estiveram presentes.

Hospital de Pombal — O governador João Azevêdo também esteve nesta sexta-feira no Hospital Regional de Pombal, oportunidade em que inspecionou a construção do Centro de Hemodiálise, que vai acabar com o sofrimento de quem precisa do serviço e tem de se deslocar centenas de quilômetros para ter acesso ao atendimento.

O serviço será ofertado em uma nova edificação, na qual estão sendo investidos R$ 921,4 mil. O projeto prevê a implantação de 12 leitos de travamento, com recursos do Tesouro estadual.

Mais cedo, o gestor paraibano esteve nos municípios de Condado e Cajazeirinhas, onde inspecionou a construção de creches dentro do Programa Paraíba Primeira Infância.

Em Condado, a visita de João Azevêdo foi acompanhada pelo prefeito Caio Paixão, que destacou. “Esse equipamento tem uma importância enorme, haja vista que estamos investindo na educação, principalmente na primeira infância. E esse é apenas um dos investimentos que Condado tem recebido da gestão do governador João Azevêdo fez pela nossa cidade, como travessia urbana, passagens molhadas, entre tantas obras que têm mudado a vida da nossa população”, comentou.

A creche terá capacidade para atender 50 crianças e está recebendo investimentos da ordem de R$ 870 mil em parceria com o município de Condado.

João Azevêdo visitou ainda a creche que está sendo construída em Cajazeirinhas, cujos investimentos ultrapassam R$ 1,1 milhão e vai atender 100 crianças.

“É uma obra de muita importância para a nossa cidade, pois era uma reivindicação antiga das mães dessas crianças. Cajazeirinhas tem recebido um olhar atento do governador João Azevêdo. Por isso, só temos a agradecer”, concluiu a prefeita Luana Pires..