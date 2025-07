João Azevêdo entrega rodovia em São Bento e travessias urbanas e abastecimento d’água de Riacho dos Cavalos — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo inaugurou, nesta quinta-feira (10), a rodovia estadual PB-317 — uma obra que beneficia o Distrito Barra de Cima, no município de São Bento, Sertão paraibano. Apenas nesse trecho, o Tesouro estadual investiu mais de R$ 8 milhões. Logo em seguida, João Azevêdo foi até Riacho dos Cavalos, onde inspecionou outro trecho da PB-317 (Riacho dos Cavalos/São Bento), que está recebendo investimentos superiores a R$ 36,3 milhões; e entregou travessias urbanas e o sistema de abastecimento d’água do município, levando dignidade a 1.172 famílias — essa última ação, um convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), representa mais de R$ 17,9 milhões em investimentos.

A entrega do primeiro trecho da PB-317 à população de São Bento – de um modo especial os moradores do Distrito Barra de Cima – e região traz, entre outros benefícios, o desenvolvimento econômico e social, com a geração de oportunidades de negócios e geração de renda, e segurança para os usuários da rodovia.

Durante a solenidade de inauguração, João Azevêdo destacou a importância estratégica da PB-317 para São Bento e o Distrito de Barra de Cima. “Essa foi uma obra reivindicada no Orçamento Democrático Estadual e atendida pelo nosso Governo. Barra de Cima é um distrito extremamente importante e que agora terá todas as condições de se desenvolver ainda mais”, acrescentou.

O vice-governador Lucas Ribeiro também ressaltou a importância da PB-317 para o Distrito de Barra de Cima. “É um sentimento de muita alegria ver a entrega dessa estrada, que vai trazer qualidade de vida e desenvolvimento para esse Distrito, porque aqui é uma terra de gente trabalhadora. E essa ação reforça o compromisso do governador João Azevêdo de melhorar a vida da população paraibana”, comentou.

O prefeito de São Bento, Gerfeson Carnaúba, agradeceu ao governador João Azevêdo a parceria com o município. “Essa parceria da gestão do governador João Azevêdo com o nosso município tem transformado a vida da nossa população. E essa estrada para o Distrito de Barra de Cima representa a realização de um antigo sonho dos moradores daqui, que agora se realiza e traz ainda mais oportunidades de desenvolvimento”, comemorou.

O deputado estadual Galego de Souza evidenciou os investimentos do Governo do Estado em São Bento. “Hoje celebramos a inauguração dessa tão sonhada PB-317, que passou pela mão de diversos governos, mas chegou nas mãos do governador João Azevêdo, sendo hoje entregue. A gestão do governador João Azevêdo tem feito pela Paraíba toda, e com o município de São Bento, com Barra de Cima, não seria diferente”, observou.

“Essa estrada era um sonho de todos aqui de Barra de Cima e agora, através de uma gestão que cuida de toda a Paraíba, dos pequenos aos grandes municípios, incluindo também os distritos, realizamos esse sonho”, emendou o também deputado estadual Márcio Roberto.

O comerciante Francisco das Chagas comemorou a chegada da PB-317. “A situação ficava horrível no inverno, com muitos buracos e muita lama. A gente que é comerciante precisava guardar um dinheiro extra para consertar o carro que transportava a mercadoria. Graças a Deus isso acabou”, comentou.

A solenidade foi prestigiada pelos auxiliares da Gestão estadual Deusdete Queiroga (Infraestrutura) e Nonato Bandeira (Comunicação Institucional). O deputado federal Murilo Galdino e demais lideranças políticas da região também estiveram presentes.

Em seguida, o chefe do Executivo estadual inspecionou outro trecho da PB-317, ligando Riacho dos Cavalos a São Bento. Na obra, que tem 25,4 km de extensão, estão sendo investidos R$ 36,4 milhões — recursos próprios do Tesouro estadual. O desenvolvimento social e econômico da região, modernização da infraestrutura rodoviária estadual e mais conforto e segurança para os usuários da rodovia também estão entre os benefícios da intervenção.

Abastecimento d’água — Outra ação importante do Governo do Estado para Riacho dos Cavalos foi o sistema de abastecimento d’água do município — mais que a realização de um sonho, dignidade e qualidade de vida para a população.

Durante a solenidade, que foi marcada pelo tradicional acionamento dos chuveiros no Centro da cidade, o governador João Azevêdo destacou o olhar municipalista da gestão. “A Paraíba vive, verdadeiramente, um novo tempo, com uma gestão comprometida com os seus 223 municípios. E estamos indo além, porque estamos tendo uma grande atenção com os distritos. Se antes era difícil as pequenas cidades terem esse olhar atencioso, que é uma obrigação de quem faz gestão pública, imagine os distritos. Por isso, fico extremamente feliz com as entregas de hoje: a estrada de Barra de Cima e o abastecimento d’água e as travessias urbanas de Riacho dos Cavalos”, observou.

O prefeito de Riacho dos Cavalos, Arthur Vieira, agradeceu a parceria com a gestão do governador João Azevêdo e foi enfático ao descrever a importância das obras entregues ao município. “Sem dúvidas, hoje é o dia mais importante da história de Riacho dos Cavalos. Resultado da gestão humanizada que o governador João Azevêdo tem feito não apenas pelo nosso município, mas pela Paraíba toda. Em nome da população de Riacho dos Cavalos, gostaria de agradecer o sistema de abastecimento d’água e as travessias urbanas. Em breve, teremos mais uma grande obra, que é a PB-317, trazendo ainda mais desenvolvimento para o nosso município.

Travessias urbanas — Riacho dos Cavalos também foi beneficiada com a entrega das travessias urbanas, levando mais qualidade de vida e elevando a autoestima da população, com a cidade mais bonita.

As ruas contempladas foram as seguintes: Joaquim Vieira de Andrade, Antônio Carneiro, Pio Suassuna, Travessa Três, Rua Projetada, Joaquim Pereira de Souza, 28 de Dezembro e Rua Sítio Mariá.

Os trechos asfaltados totalizam 3,48 km de extensão e receberam investimentos do Tesouro estadual de R$ 1,8 milhão.