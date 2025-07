Bonito investe em pavimentação, habitação e infraestrutura com apoio do MS Ativo Municipalismo

Por MRNews



Reconhecida como capital do ecoturismo, a cidade de Bonito tem se destacado também pela gestão comprometida com o desenvolvimento urbano, sustentável e social. Com o apoio do programa MS Ativo Municipalismo, o município vem investindo em diversas áreas, com destaque para habitação e infraestrutura, promovendo avanços concretos que melhoram a qualidade de vida da população.

Na tarde desta quinta-feira (10), uma comitiva de Bonito, liderada pelo prefeito Josmail Rodrigues, esteve na Governadoria para discutir novos projetos para o município. Ao lado das bancadas estadual e federal e do Governo do Estado, ficou definido que os bairros Atlântico e Alvorada receberão investimentos em pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais.

O governador Eduardo Riedel ressaltou o trabalho conjunto entre Estado e municípios para atender às demandas da população. “Em acordo com as bancadas, a prefeitura e os vereadores de Bonito, assumimos continuamente o compromisso com Bonito, que representa importantes atividades como meio ambiente e turismo. A cidade tem se estruturado com grande responsabilidade, especialmente em infraestrutura urbana, com foco em pavimentação, drenagem e saneamento”, destacou o governador.

Entre as obras já concluídas, estão intervenções significativas nos bairros Marambaia 2 e 3, além da etapa cinco no bairro Cohab, com serviços de pavimentação e drenagem. Na área da educação, o município realizou a reforma parcial e ampliação da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes e a ampliação de um bloco na Escola Estadual Luiz da Costa Falcão.

No setor habitacional, Bonito entregou 51 unidades habitacionais no Loteamento Rio da Prata, além da urbanização de outros 50 lotes na mesma região. Famílias em situação de vulnerabilidade, como as que viviam em áreas de lixão e fundos de grotas, foram atendidas com 23 novas moradias. O mesmo loteamento também recebeu outras 50 unidades habitacionais no Módulo II.

O prefeito Josmail agradeceu o apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. “Somos gratos por esse cuidado com a cidade de Bonito, com projetos que levam mais qualidade de vida para nossa população”, afirmou.

No setor de saneamento, Bonito avançou com a implantação de 3,9 quilômetros de rede coletora de esgoto e 329 ligações domiciliares no Conjunto Habitacional Rio da Prata, por meio da Sanesul. Foram ainda instalados 2,3 quilômetros de rede de distribuição de água, também com 329 ligações padronizadas. O município passou a contar com novos centros de reservação de água nos bairros Tarumã e Machado, além de elevatórias, estações de tratamento e melhorias no sistema, atendendo inclusive ao crescimento vegetativo da cidade.

As melhorias continuam em ritmo acelerado. Estão em andamento obras de pavimentação e drenagem nos bairros Vila América (etapa 4) e Vila Jaraguá (etapa 1), além da reforma do Ginásio Municipal de Esportes Juscelino Kubitschek e do Hospital Darci João Bigaton. Na habitação, prossegue a construção de mais 50 moradias no Módulo III do Loteamento Rio da Prata.

Para os próximos meses, o município planeja uma nova etapa de obras. Está previsto o recapeamento de diversas ruas, viabilizado por emenda parlamentar do deputado Dagoberto Nogueira, e novas frentes de pavimentação e drenagem nos bairros Portal do Rio Formoso e Jardim das Flores (etapa 6). Bonito também terá a reforma completa do Terminal Rodoviário, a construção do Subgrupamento da Polícia Militar em Águas do Miranda, a nova sede do projeto Estrada Viva e 28 unidades habitacionais.

O planejamento inclui ainda a construção de 80 moradias no Condomínio Rio Anhumas, 30 no Assentamento Santa Lúcia e 70 no Assentamento Guaicurus. No saneamento, o município seguirá avançando com ações que visam universalizar o serviço de esgotamento sanitário, com obras de manutenção, instalação de nova elevatória, construção de emissário até o córrego Mutum, expansão da rede e novas ligações domiciliares.

Bonito continua a construir uma trajetória de referência em turismo sustentável, agora acompanhada de uma transformação urbana sólida e voltada ao bem-estar de sua população.

Também participaram da reunião na Governadoria a senadora Tereza Cristina, os deputados estaduais Mara Caseiro, Roberto Hashioka, Rinaldo Modesto, Renato Câmara, Lucas de Lima e Paulo Corrêa, além do vice-governador Barbosinha e dos secretários estaduais Eduardo Rocha (Casa Civil) e Guilherme Alcântara (Seilog).

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm