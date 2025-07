ACS E ACE DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ RECEBEM EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

No último dia 20 de abril os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Combate as Endemias (ACE) de São José do Seridó receberam equipamentos através do Projeto Saúde com Agente, iniciativa realizada em parceria entre Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).





De acordo com a preceptora do Projeto em São José do Seridó, a enfermeira Bárbara Cristiane, os equipamentos entregues subsidiarão os trabalhos dos ACS e ACE e, consequentemente, ofertarão melhor assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).





“Foram entregues esfigmomanômetros, estetoscópios, oxímetros e glicosímetros”, esclareceu Bárbara Cristiane, apontando que estes equipamentos são utilizados na aferição da pressão, na avaliação da saturação de oxigênio e na verificação da quantidade de glicose no sangue.





Ainda de acordo com a preceptora do Programa Saúde com Agente em São José do Seridó, a titular da Secretaria Municipal de Saúde, Nara Regina e a coordenadora da Atenção Primária, Aislanny Soares, também participaram da entrega dos equipamentos.