Uso do Threads dispara e rede social encosta no X, o antigo Twitter

Threads cresce no celular e se aproxima do X, antigo Twitter. Divulgação / Threads

O Threads, lançado pela Meta em julho de 2023, está cada vez mais próximo de alcançar o X (antigo Twitter) em número de usuários ativos diariamente nos apps para Android e iPhone.

Dados da Similarweb mostram que, em junho deste ano, o Threads chegou a 115,1 milhões de acessos diários, um salto de 127,8% em relação ao mesmo mês de 2024.

Enquanto isso, o X registrou 132 milhões de usuários ativos por dia no aplicativo móvel, mas com uma queda de 15,2% em comparação ao ano anterior. Ou seja, o número ainda é maior, mas a curva de crescimento aponta para direções opostas.

Dados de junho de 2025 mostram o uso diário dos apps do X, Threads e Bluesky. Similarweb / Reprodução

Além do Threads e do X, outra rede também aparece na disputa. O Bluesky ganhou usuários quando o X saiu do ar no Brasil e chamou atenção nos EUA por causa da aliança de Elon Musk com Donald Trump. Apesar de crescer 372,5% no app entre junho de 2024 e 2025, o Bluesky ainda tem só 4,1 milhões de acessos diários, longe dos concorrentes maiores.

Uso via app cresce, mas web ainda é dominada pelo X

Apesar da disputa apertada no celular, o X segue com vantagem grande quando o assunto é acesso via navegador. Em junho, a rede social de Elon Musk teve 145,8 milhões de visitas diárias pela web em todo o mundo, sendo 33,1 milhões só nos Estados Unidos.

Já o Threads registrou 6,9 milhões de acessos por navegador, com apenas 985 mil vindos dos EUA. A diferença pode estar no foco: o Threads aposta totalmente na experiência mobile, o que acaba afastando parte do público que ainda prefere acessar redes sociais pelo computador.

Sobre o Threads

O Threads foi lançado em setembro de 2023, como uma alternativa ao X, com foco no compartilhamento de textos e conversas em tempo real. Disponível para Android e iOS, a plataforma tem investido na integração com o Instagram para ampliar sua base de usuários.

Com menos de dois anos de vida, o Threads começa a se firmar como uma das principais redes sociais do momento — pelo menos no universo dos aplicativos móveis.

Vale ressaltar que um dos principais motores de crescimento do Threads é o Instagram, sua “plataforma-irmã”. Com mais de 2 bilhões de usuários ativos, ele funciona como uma porta de entrada para a nova rede social da Meta. A integração entre os dois aplicativos facilita o cadastro e a migração de usuários.

No Brasil, o cenário também favorece esse crescimento. Dados do Opinion Box mostram que, em janeiro de 2024, o Instagram já somava cerca de 134,6 milhões de contas ativas no país.