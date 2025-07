onde acompanhar, prováveis escalações e arbitragem

Sousa e Treze medem forças neste sábado (12), às 16h30, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto será no Estádio Marizão, na Cidade Sorriso, e vale a chance de um dos paraibanos seguir sonhando com o G-4 do Grupo 3. Fora da zona de classificação, Dinossauro e Galo vêm de resultados distintos na competição nacional.

+ Confira a tabela completa da Série D 2025

Sousa x Treze, Série D 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Após viver uma grande instabilidade, o Sousa está invicto há duas partidas na Série D. Na última rodada, conquistou um ponto importante fora de casa, no empate por 1 a 1 contra o Ferroviário. Ocupando a 6ª posição, com 11 pontos, o Dinossauro precisa vencer todos os jogos restantes, além de torcer por tropeços dos seus adversários para entrar no G-4 do Grupo 3.

Já o Treze segue sem vencer na competição e vê o sonho do acesso à Série C de 2026 cada vez mais distante. Com uma sequência de seis jogos sem vitória — sendo apenas um empate e cinco derrotas nesse período, a última delas diante do Horizonte, por 2 a 0 —, o Galo está na lanterna do Grupo 3, com 10 pontos. Assim, se perder para o Sousa, o Alvinegro estará matematicamente eliminado.

Estádio Marizão, em Sousa. (Foto: Expedito Madruga/ge)

Data, horário e local de Sousa x Treze

Dia: 12 de julho (sábado)

Hora: 16h30

Local: Estádio Marizão, em Sousa

Transmissão de Sousa x Treze

Onde assistir : A definir .

: . Onde acompanhar : a Rede Paraíba transmite, em tempo real, os lances de Sousa x Treze.

: a transmite, em tempo real, os lances de Sousa x Treze. Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance.

Prováveis escalações

SOUSA : João Victor; Nathan Silva, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Emersonn Bastos; Patrik Dias, Jackson Santos e Wellington Nunes; Diego Viana, Luís Henrique e Diego Ceará. Técnico : Tardelly Abrantes.

: João Victor; Nathan Silva, Uesles Moura, Marcelo Duarte e Emersonn Bastos; Patrik Dias, Jackson Santos e Wellington Nunes; Diego Viana, Luís Henrique e Diego Ceará. : Tardelly Abrantes. TREZE : Igor Rayan; Guilherme Lucena, Marcelo, Carlos Henrique e Arthurzinho; Juninho, Rodrigo Gaia e Cesinha; Luisinho, Flavinho e Gustavo Schutz. Técnico : William De Mattia.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: Assistente 1 : A definir

: Assistente 2 : A definir

: Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Sousa

Os atletas do Sousa receberam folga após o empate diante do Ferroviário.

O elenco do Sousa se reapresentou no Estádio Marizão, no período da tarde, dando início à preparação para o confronto contra o Treze.

O elenco do Sousa realiza um treino técnico no Estádio Marizão, no período da tarde.

Dia a dia do Treze

O Treze foi derrotado pelo Horizonte por 2 a 0, pela 11ª rodada da Série D.

Os atletas do Treze receberam folga.

O elenco do Treze se reapresenta no Estádio Presidente Vargas, no período da tarde.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba.