Evaristo Piza vai para a sua quarta passagem pelo Botafogo-PB, onde atravessou altos e baixos

O Botafogo-PB tem um novo e velho conhecido no comando do clube para a sequência da temporada. O campineiro Evaristo Piza volta ao Belo, com o clube na 17ª posição na Série C do Campeonato Brasileiro em busca de repetir um feito já alcançado em 2020: evitar o rebaixamento do Alvinegro da Estrela Vermelha para a Série D. Essa será a quarta passagem de Piza pelo clube, onde já viveu emoções e trajetórias bem distintas.

Ano: 2024. Temporada 2024. CT Maravilha do Contorno. Local: João Pessoa, Paraíba. Foto: Cristiano Santos / @santimcristiano. (Foto: Cristiano Santos/Botafogo-PB)

Em 2018, em sua primeira passagem, Piza teve a chance de subir para a Série B, mas acabou perdendo para o Botafogo-SP no mata-mata do acesso. O comandante chegou, ainda desconhecido, pegou o time em baixa, próximo à zona de rebaixamento, e levou o time à classificação. Mesmo com a queda nas quartas de final, renovou para 2019, dando sequência à sua primeira passagem.

Renovou com o Belo para 2019 e teve uma temporada inesquecível. É que Piza teve um grande primeiro semestre. Venceu o Paraibano pelo Botafogo-PB e fez uma campanha memorável com o clube na Copa do Nordeste, levando o time a sua primeira final de Nordestão. Acabou se sagrando vice-campeão, perdendo o título para o Fortaleza.

O restante da temporada foi decepcionante. O Belo acabou não avançando para o mata-mata do acesso na Série C. Mesmo assim, foi mantido para 2020. Em 2020, no entanto, não durou muito e acabou demitido ainda no início da temporada.

Evaristo Piza foi campeão paraibano com o Botafogo-PB em 2019 (Foto: Raniery Soares/CBN). (Foto: Raniery Soares/CBN)

Retornou para a sua segunda passagem ainda naquela temporada, em um momento semelhante ao atual. Com o clube na zona de rebaixamento. E salvou o Belo da queda.

Em 2024, voltou para o comando do Botafogo-PB para a sua terceira passagem, após o Botafogo-PB perder o título do Campeonato Paraibano para o Sousa. Fez uma grande primeira fase e avançou para o quadrangular do acesso como líder. No quadrangular, no entanto, a coisa degringolou e o Belo fez uma péssima campanha, novamente fracassando.

Piza é o terceiro treinador, no século atual, a chegar à marca de 100 jogos com a camisa do Alvinegro da Estrela Vermelha. Contando os 105 jogos que fez com a camisa do Botafogo-PB — contando também partidas em que esteve suspenso —, o técnico natural de Campinas tem 53 vitórias, 33 empates e 20 derrotas, com um aproveitamento até aqui de 60,9% com a camisa alvinegra.

