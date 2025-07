Conselheiros tutelares de São José do Seridó participam de audiência sobre os 35 anos do ECA na Assembleia Legislativa

Os conselheiros tutelares de São José do Seridó (RN) — Alcileide Dantas, Juscilene Dantas, Ravele Dantas, Danaina Costa e Josemário Hugo — participaram de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, em Natal. O encontro marcou os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído em 13 de julho de 1990, considerado um divisor de águas na garantia dos direitos da infância e juventude no Brasil. Proposta pelo deputado estadual Hermano Morais (PV), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a audiência discutiu os avanços e os desafios ainda existentes na efetivação das políticas públicas voltadas ao público infantojuvenil no estado. Durante o debate, destacou-se o fortalecimento da rede de proteção e o papel fundamental do ECA na consolidação dos direitos civis, sociais e educacionais, bem como na proteção contra todas as formas de negligência, exploração e violência. O Estatuto substituiu o antigo Código de Menores e reconheceu crianças e adolescentes como sujeitos plenos de direitos. Um dos pontos positivos abordados foi a expressiva redução do trabalho infantil nas últimas décadas, especialmente entre 1990 e 2015, com a criação dos conselhos tutelares e a ampliação de programas sociais. De acordo com dados da PNAD Contínua de 2023, o Rio Grande do Norte registrou a maior redução proporcional de trabalho infantil do país — uma queda de 51,6% em relação ao ano anterior — atingindo apenas 1,3% da população de 5 a 17 anos nessa condição, frente à média nacional de 4,2%. Apesar dos avanços, os desafios permanecem significativos. Um dos principais pontos de preocupação levantados foi o aumento de casos de violência sexual contra menores. Segundo dados divulgados pela imprensa local, o RN registrou um crescimento de 106% nos casos de estupro de vulnerável em 2023. O combate à exploração sexual infantojuvenil tem sido alvo de diversas ações, como as 20 operações da Polícia Federal realizadas no estado, incluindo a 17ª fase da Operação Carancho. Para o deputado Hermano Morais, é preciso ir além das comemorações: “Estamos diante de um problema estrutural que exige atuação contínua e articulada. Não basta apenas comemorar os avanços; é preciso olhar com responsabilidade para os dados que mostram onde ainda estamos falhando”, afirmou. Ele defendeu mais investimentos na rede de proteção, ampliação do acesso à educação e à saúde, e reforço das ações de prevenção e combate à violência sexual. A audiência também foi um espaço de escuta para representantes de entidades que atuam diretamente com crianças e adolescentes, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. As falas ressaltaram a necessidade de ampliar recursos para políticas públicas, apoiar os conselhos tutelares e promover a integração entre os órgãos de segurança, saúde, educação e assistência social. Ao final do evento, foi encaminhada a elaboração de propostas conjuntas com foco no enfrentamento à exploração sexual e ao trabalho infantil, além de iniciativas voltadas ao acolhimento, prevenção e assistência a jovens em situação de risco. O deputado Hermano Morais agradeceu a expressiva participação do público e destacou a importância do momento: “Foi um marco na história do Brasil, uma história ainda em construção, que exige o comprometimento de toda a sociedade.”

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok