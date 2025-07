Parceria entre Prefeitura de São José do Seridó e Emater viabiliza vistorias do Garantia-Safra

Atendendo à solicitação do município para a realização de laudos de Verificação de Perda do Garantia-Safra (VPGS), a Emater Regional de Caicó, sob a coordenação do gestor Osenaldo dos Santos, destacou os técnicos Edmilson Martins (local) e Rademakee Figueiredo para conduzir as vistorias em campo. As inspeções aconteceram ao longo de 10 dias e abrangeram todo o território de São José do Seridó, com foco na análise de perdas nas lavouras de milho, feijão e algodão.

