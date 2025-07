Por MRNews



Pabllo Vittar ‘se casa’ com galã da Globo e surpreende fãs: cerimônia simbólica emociona nas redes

A cantora e drag queen Pabllo Vittar, um dos maiores nomes da música pop brasileira, voltou a movimentar a internet com uma revelação inesperada: ela teria protagonizado uma “cerimônia de casamento simbólica” com um dos galãs mais cobiçados da TV Globo. A notícia, que inicialmente causou alvoroço entre os fãs e seguidores, logo se espalhou pelas redes sociais com vídeos, fotos e muito bom humor.

Surpresa e emoção entre os fãs

A informação de que Pabllo teria realizado a cerimônia ao lado do ator global deixou muitos fãs perplexos, mas também encantados. A artista, que sempre brincou com a ideia de encontrar o “príncipe encantado”, apareceu em registros ao lado de um dos rostos mais conhecidos das novelas da emissora, trajando um vestido branco estilizado e com direito a “beijo dos noivos” no final da encenação.

Apesar da repercussão, tudo não passou de uma ação performática bem-humorada e artística, organizada durante um evento privado com amigos e convidados famosos, em clima de brincadeira e celebração da liberdade.

Quem seria o “marido” da Pabllo?

Embora Pabllo não tenha revelado oficialmente o nome do ator com quem protagonizou o momento, fontes indicam que se trata de um galã de novelas com forte presença nas redes sociais e que já atuou em tramas de grande sucesso da Globo. Os dois são amigos de longa data e estariam apenas “se divertindo com o buzz da internet”.

“Sim, casei! Mas foi só no amor e na palhaçada, gente. Ainda tô solteira e na pista, viu?”, brincou Pabllo nas redes, com sua habitual irreverência.

Público aplaude atitude

Muitos seguidores elogiaram a coragem e o bom humor da cantora, que já enfrentou muitos preconceitos e hoje é referência de representatividade LGBTQIA+ no Brasil e no mundo.

O “casamento” simbólico foi visto como uma celebração do amor livre, da amizade e da arte, além de um protesto lúdico contra os padrões rígidos da sociedade.

Carreira de sucesso

Pabllo Vittar segue em alta com sua carreira musical, lançando sucessos e se apresentando em grandes festivais internacionais. Com sua autenticidade, talento e bom humor, ela continua conquistando novos públicos e quebrando barreiras na indústria do entretenimento.

Tags: Pabllo Vittar, galã da Globo, casamento simbólico, celebridades, TV Globo, música pop, ícone LGBTQIA+, artista brasileira, entretenimento.

Na última quarta-feira, 30, mais de 20 famosos brasileiros foram confirmados para a posse presidencial. Dentre eles Pabllo Vittar, Duda Beat, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Gabu Amarantos, Chico César, Tulipa Ruiz e Maria Rita são alguns dos artistas já confirmados na programação do Festival do Futuro.