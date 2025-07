Prefeitura e SEMSA garantem reposição semanal de itens da Farmácia Central do Município

A Prefeitura de Currais Novos por meio da Secretaria Municipal de Saúde tem realizado semanalmente a reposição de diversos itens da Farmácia Central do Município, localizada na Unidade de Pronto Atendimento Municipal, ação esta que tem como objetivo assegurar a continuidade da assistência farmacêutica à população. De acordo com a SEMSA, os medicamentos disponibilizados seguem a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), que contempla os itens prioritários para as demandas do SUS no município, conforme critérios técnicos e protocolos clínicos. “Caso não tenha uma medicação no item, nós solicitamos e tentamos manter esse hábito do abastecimento na Farmácia Central”, comentou a secretária Alana Moraes.

