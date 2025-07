Governo renova convênio com entidade que presta atendimento a autistas na região de Cajazeiras — Governo da Paraíba

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), renovou convênio com a Associação de Pais e Amigos do Autista de Cajazeiras e Região Circunvizinhas (APAA), possibilitando a continuidade do atendimento a 102 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O convênio, assinado pela secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, foi comemorado pela coordenadora-geral da APAA, Gerlandia da Silva. “Nossa entidade enfrenta sérias dificuldades, e esse valor repassado pelo Governo nos ajuda a cumprir com nossos compromissos. Nossa entidade luta por verbas para construção da sede própria, orçada em cerca de R$ 3 milhões, o que garantiria a ampliação do atendimento”. Há quatro anos, a entidade recebe recursos do Governo do Estado por meio de convênios.

Em Sousa, a secretária Pollyanna Werton visitou o Restaurante Popular (RP), ocasião em que anunciou o aumento do número de refeições servidas, passando de 625 para 1.000 refeições diárias.

A dona de casa Loriane Batista, viúva, mãe de dois filhos, disse que costuma frequentar o RP e comemorou o anúncio da elevação do número de refeições: “Fico muito feliz porque mais pessoas como eu poderão se alimentar da comida que é servida aqui, muito boa, cardápio variado, nada a reclamar, é barata e vale muito a pena”.

A secretária Pollyanna destacou a importância do equipamento instalado na cidade de Sousa, um dos 10 Restaurantes mantidos pelo Governo no Estado. “Só quem sabe a importância de ter um prato de comida, é quem não tem uma refeição na mesa. Estamos vendo aqui uma refeição de qualidade, um prato regional. O motoboy, famílias completas, estudantes, pessoas em situação de rua, todos juntos socializando esse alimento que é tão sagrado”, afirmou.

Na sequência, a secretária se reuniu com produtores e entidades recebedoras dos produtos do Programa de Aquisição de Alimentos – Compra com Distribuição Simultânea (PAA-CDS). “É um programa que no campo fomenta, possibilita e estimula a produção de alimentos porque os agricultores têm assegurada a venda, por preços justos e sem atravessadores. O Governo do Estado assegura a contrapartida, investindo os mesmos valores destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Este ano, estão sendo investidos cerca de R$ 11 milhões do Estado, adquirindo e entregando nas cidades para aqueles que mais precisam”.

A secretária conheceu as instalações da Laticínios Lutty, empresa sediada no município de Sousa, que processa e distribui diariamente 1.850 litros de leite, adquiridos de produtores de 13 cidades, coletados em três instituições.



Já na cidade de São João do Rio do Peixe, se reuniu com produtores da agricultura familiar associados a Cooperativa dos Produtores de Arroz do Vale do Rio do Peixe (Coopavale), e também destacou a importância dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA-CDS) e PAA-Leite.

O PAA-Leite distribui atualmente 238 mil litros de leite diariamente. Desse total, 40 mil de leite de cabra, adquiridos de produtores em 84 cidades do Estado. “O PAA, agricultores e agricultoras, que estão aqui tentando vender seus produtos, e o Estado aporta recursos, assume todos os riscos e aponta caminhos na iniciativa pública e na iniciativa privada, gerando renda, cidadania e fixação do homem nesse território. Isso é libertador. A renda gerada pelo trabalho liberta as pessoas, quebra ciclos de pobreza e dialoga com o território, e é isso que eu acredito, porque esse é um Estado muito rico”, finalizou a secretária.

Caravana do Programa Cidadão – Durante a realização da edição do Orçamento Democrático Estadual (ODE) da 9ª Região, nas cidades de Sousa e Cajazeiras, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano também se fez presente com a Caravana do Programa Cidadão, serviço móvel que possibilita aos cidadãos o acesso à emissão de documentos de forma mais prática, uma vez que o Programa Cidadão percorre todo o estado levando o serviço aos lugares mais distantes.

Nos dois dias da ação nos municípios de Sousa e Cajazeiras, o Programa realizou um total 571 atendimentos:



Emissão da Carteira de Identificação Nacional (CIN) – 236

Cadastro de Pessoa Física (CPF) – 58

Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital(CTPS) – 41

Fotos – 236