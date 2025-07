Espetáculo “Auto de Sant’Ana” acontecerá nos dias 16 e 17 de julho

Um dos momentos de maior emoção da Festa da padroeira de Currais Novos, o Espetáculo “Auto de Sant’Ana” já tem data marcada: dias 16 e 17 de julho entre as Praças Cristo Rei e Tomaz Salustino, iniciando após a Missa. Com uma grande produção, os ensaios já tiveram início no Teatro Municipal “Ubirajara Galvão” com um elenco de 25 artistas currais-novenses que prometem um espetáculo belíssimo. Além deles, mais de dez pessoas fazem parte da equipe de apoio e produção. O Auto é uma realização da Prefeitura de Currais Novos com produção da Secretaria Municipal de Cultura, e conta com direção geral de Joriana Pontes, texto de Cláudia Magalhães, música de Danilo Guanais, assessoria artística de Diana Fontes, figurinos e adereços de Marcos Leonardo, cenários criados por Manoel Neto, Gilca Leonardo como “Chefe de Palco” e Maria Aparecida (Nana) na produção de figurino. “Estamos com uma grande expectativa para este Espetáculo que é realizado com tanto carinho por nossos artistas”, comentou Adriano Nunes, Secretário da SECULT.

