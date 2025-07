João Azevêdo entrega escola em Cajazeiras, celebra convênio com Uiraúna para assistência à saúde e inspeciona obra da PB-387

O governador João Azevêdo entregou, nesta sexta-feira (4), em Cajazeiras, no Alto Sertão paraibano, a reforma e ampliação da tradicional Escola Estadual de Ensino Fundamental Monte Carmelo, que recebeu investimentos da ordem de R$ 1,5 milhão. Mais cedo, em Uiraúna, ele assinou convênios com a Prefeitura do município para custear a assistência do Centro Referência Especializado Alexandre Fernandes (Credaf), com investimentos de R$ 2,4 milhões, e da alta e média complexidade do Hospital Menino Jesus, cujos investimentos são de R$ 287 mil. Ainda em Uiraúna, o chefe do executivo estadual inspecionou a pavimentação e implantação da rodovia estadual PB-387, que liga o município a Vieirópolis — os investimentos ultrapassam os R$ 24 milhões.

Na solenidade de entrega da Escola Monte Carmelo, João Azevêdo destacou os investimentos do Governo na qualidade da educação dos paraibanos. “É extremamente importante que a gente possa oferecer às nossas crianças o que há de melhor em estrutura física, porque sabemos o quanto uma boa estrutura motiva os nossos estudantes a investirem nos seus sonhos, que só serão realizados através da educação. Esses investimentos têm feito com que a Paraíba tenha evoluído muito em termos de fluência de leitura, fazendo com que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, garantindo a elas um futuro promissor e sendo o estado brasileiro que mais cresceu nesse quesito, na quantidade de redações acima dos 900 pontos e também no Ideb”, disse.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, também celebrou os avanços na educação paraibana. “Esses investimentos se refletem no alto índice de aprovados no Enem, com a Paraíba sendo o estado que mais evoluiu em fluência de leitura, com creches sendo construídas e fortalecendo a primeira infância. São ações que estão ocorrendo no presente, para garantir um futuro ainda mais promissor para nossos alunos”, acrescentou.

A madre-geral da Escola Monte Carmelo, Vilma Alves, agradeceu os investimentos da gestão do governador João Azevêdo na unidade escolar. “Que Deus abençoe a gestão do governador João Azevêdo, que tem feito um trabalho significativo. A Monte Carmelo foi toda reestruturada, ganhando condições de oferecer condições dignas de aprendizagem para os nossos alunos. Uma ação que reflete tudo o que o governador João Azevêdo tem feito pela Paraíba, nas mais diversas áreas”, comentou.

O deputado estadual Chico Mendes, que estudou na Monte Carmelo, também agradeceu a intervenção feita na escola. “É uma grande emoção ver uma escola tão tradicional nova de novo, sendo entregue à população, oferecendo a esses alunos — um dia fui um deles — condições dignas de aprendizagem”, completou.

Com R$ 1,5 milhão em investimentos, a Escola Monte Carmelo teve cinco salas de aula reformadas, laboratório de informática, sala de professores e cozinha, entre outros recintos.

Intervenção aprovada pelo estudante da 5ª série Davi Lucas. “A escola ficou muito bonita, porque a reforma foi muito caprichada”, comemorou.

Assistência à saúde — Também nesta sexta-feira, o governador João Azevêdo assinou convênios entre o Governo do Estado e o município de Uiraúna para manutenção e custeio assistencial do Centro Referência Especialidades Alexandre Fernandes (Credaf), para o qual serão destinados R$ 2,4 milhões, e para a média e alta complexidade do Hospital Menino Jesus, com investimentos de R$ 287 mil.

“Que alegria, numa tarde de sexta-feira estarmos reunidos para celebrar a vida, porque estamos trazendo ações para a saúde da população de Uiraúna. Fazer gestão pública é uma missão, que é cuidar das pessoas”, observou o governador João Azevêdo, ao destacar diversos avanços na área de saúde, como a construção do Hospital da Mulher de João Pessoa, que será entregue em agosto, a interiorização dos serviços de saúde, evitando que a população do Sertão paraibano, por exemplo, se desloque centenas de quilômetros para ser atendida.

O vice-governador Lucas Ribeiro falou da importância de se ter uma gestão humanizada para melhorar cada vez mais a vida da população paraibana. “Nós assinamos dois papéis — cada papel era um convênio — e na ponta da caneta tinha um coração. A consequência dessa assinatura serão pessoas sendo atendidas, tendo uma saúde melhor. Esse é o resultado de uma simples assinatura, mas de consequência enorme”, comentou.

A prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, destacou a importância da parceria entre o município e o Governo do Estado para a qualidade de vida da população. “Esses convênios que celebramos hoje com a gestão do governador João Azevêdo representam a maior obra humana para o povo de Uiraúna, porque vão fazer com que a gente atenda nossa população de maneira ainda mais digna. E as ações de João Azevêdo estão nas ruas quase todas asfaltadas no nosso município, na construção de uma grande estrada, que vai ligar Uiraúna a Vieirópolis”, disse, fazendo referência à rodovia estadual PB-387.

O deputado federal Wilson Santiago também comemorou os convênios firmados pelo Governo do Estado com Uiraúna para garantir a assistência à saúde da população. “O sentimento é de gratidão. Por isso, queria agradecer ao governador João Azevêdo por essas ações, pois elas são redentoras para o município de Uiraúna. Todos nós que amamos esta cidade nos sentimos felizes quando uma ação chega para atender as necessidades do povo”, disse.

Visita à PB-387 — Mais cedo, o governador João Azevêdo inspecionou a pavimentação e a implantação da rodovia estadual PB-387, que está recebendo investimentos da ordem de R$ 24 milhões do Tesouro estadual. Com 18 km de extensão, a estrada vai ligar os municípios de Uiraúna e Vieirópolis e o acesso ao Distrito de Quixaba, criando condições de desenvolvimento econômico em toda a região, além de melhorar a qualidade de vida da população.

“Essa estrada que liga Uiraúna a Vieirópolis é uma obra grande, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai trazer desenvolvimento para toda essa região, para os distritos, como é o caso de Quixaba. É obra pela Paraíba toda — são dois dias de uma intensa agenda no Sertão, com entrega de obras, com visita a obras, transformando a vida das pessoas. E isso é o que mais interessa ao nosso Governo”, comentou João Azevêdo durante a visita técnica à PB-387.

O prefeito de Vieirópolis, Thially Aristóteles, agradeceu ao governador João Azevêdo a chegada de mais um benefício. “Uiraúna e Vieirópolis são irmãos, e essa estrada representa desenvolvimento, progresso, dignidade para nosso povo. É a grande oportunidade de, junto com a prefeita Leninha Romão, fortalecermos ainda mais essa região com esse asfalto”, destacou.

A agenda administrativa do governador João Azevêdo foi acompanhada pelos seguintes auxiliares da Gestão estadual: Deusdete Queiroga (Infraestrutura); Ronaldo Guerra (Chefia de Gabinete); Lídia Moura (Mulher e Diversidade Humana), além de lideranças políticas da região.