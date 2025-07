Prefeitura realiza oficina sobre cuidado integral na saúde do homem para equipes multiprofissionais

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, na manhã desta sexta-feira (4), uma oficina de qualificação sobre o cuidado integral na saúde do homem. O evento aconteceu no auditório da Policlínica Municipal de Jaguaribe e contou com a participação de profissionais que atuam nas equipes multiprofissionais da atenção primária da Capital.

De acordo com o diretor do Departamento de Saúde do Homem da SMS, Késsio Brito, a oficina tem como objetivo capacitar as equipes de saúde da família para uma melhor assistência. “Nosso foco é que as equipes cheguem à população aptas a desenvolver um trabalho qualificado voltado também para a saúde e a singularidade que envolve cada um, entendendo o contexto de vida desses homens para que isso seja levado em conta no trabalho e no cuidado, estimulando a gestão do cuidado humanizado para esse público”, Késsio Brito.

Durante o evento foram abordados diversos temas referentes ao universo masculino que impactam diretamente na saúde do homem. Esses temas foram separados em eixos norteadores para qualificação, abordando planejamento reprodutivo, paternidade e cuidado; doenças mais prevalentes infecções sexualmente transmissíveis e doenças prevalentes, como câncer de próstata, obesidade, diabetes e violência.

Para um dos participantes do evento, Thyago Vicente, a oficina será um diferencial na assistência que será prestada a partir de então. “Eu achei muito boa a proposta da qualificação para nós das equipes multiprofissionais, pois a gente muitas vezes está tão no automático do atendimento ao paciente e às vezes também não tem tanto tempo de estar se qualificando, então quando o próprio serviço nos proporciona isso é muito bom para gente e para os nossos pacientes também”, comenta o fisioterapeuta da Unidade de Saúde da Família (USF) Rosa de Fátima.

A oficina faz parte da formação continuada e permanente que o Departamento de Saúde do Homem da SMS desenvolve junto aos trabalhadores da Rede Municipal de Saúde. Neste ano, sobre o tema já foram capacitados os agentes comunitários de saúde e, no mês de agosto será a vez das equipes de enfermagem, com o foco no pré-natal do parceiro.

Assistência – Na Capital, a saúde do homem é trabalhada com base na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) instituída pela Portaria GM/MS n° 1.944, de 27 de agosto de 2009, e tem como objetivo facilitar e ampliar o acesso com qualidade da população masculina, na faixa etária de 20 a 59 anos, às ações e aos serviços de assistência integral à saúde da Rede SUS, mediante a atuação nos aspectos socioculturais, sob a perspectiva relacional de gênero e na lógica da concepção de linhas de cuidado que respeitem a integralidade da atenção, contribuindo de modo efetivo para a redução da morbimortalidade e melhores condições de saúde desta população.