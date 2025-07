Paraíba sedia Oficina Regional para Implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde — Governo da Paraíba

Gestores e técnicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES) da Paraíba participam, até esta sexta-feira (4), da Oficina Regional para Implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), promovida pelo Ministério da Saúde. O evento acontece no Centro de Convenções de João Pessoa e reúne profissionais de saúde das três esferas de gestão para discutir e planejar estratégias que fortaleçam a vigilância em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A programação inclui palestras com especialistas, oficinas em grupo e espaços dedicados à troca de experiências entre os participantes, promovendo a construção colaborativa de soluções para os desafios regionais na área. O objetivo central é consolidar a implementação da PNVS e aprimorar o monitoramento da saúde da população, de forma integrada e efetiva em áreas como vigilância epidemiológica (doenças e agravos), sanitária (controle de produtos e serviços), ambiental (monitoramento de fatores ambientais que afetam a saúde, como a qualidade da água e do ar, por exemplo) e saúde do trabalhador.

A secretária Executiva de Saúde da Paraíba, Renata Nóbrega, destacou a relevância do encontro para o fortalecimento das políticas públicas de saúde. “Esse espaço de diálogo e planejamento conjunto é essencial para que a vigilância em saúde atue de forma eficaz e preventiva, garantindo melhores respostas do SUS às necessidades da população”, frisou.

Além dos gestores da SES, o evento conta com a participação de representantes das Secretarias de Saúde de Pernambuco e Rio Grande do Norte, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Conselho Nacional de Saúde (CNS) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba (Cosems-PB).

De acordo com o diretor do Departamento de Ações Estratégicas de Epidemiologia e Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Guilherme Loureiro Werneck, a realização da oficina de forma integrada com outros estados é estratégica para avançar na consolidação da PNVS nos territórios. “A participação ativa dos gestores e técnicos regionais é fundamental para que possamos adaptar as diretrizes nacionais às realidades locais, fortalecendo a vigilância em saúde de forma integrada e efetiva. Nosso objetivo é promover uma atuação mais coordenada, sensível às necessidades da população e capaz de responder com agilidade aos desafios sanitários que enfrentamos”, enfatizou.

Durante a agenda, são discutidos os principais desafios enfrentados pelos estados e municípios na implementação da política, assim como estratégias para fortalecer a capacidade de resposta a eventos de saúde pública. Também estão previstas apresentações de experiências exitosas e construção de propostas para consolidar o planejamento regional das ações de vigilância.

Na Paraíba, a Vigilância em Saúde é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com os municípios, atuando de forma integrada no SUS. O foco é monitorar a saúde da população e prevenir riscos, com ações organizadas nas quatro áreas principais da vigilância (epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador). Todas as atividades são baseadas em dados do Ministério da Saúde e contam com o apoio técnico da SES, que oferece capacitação, supervisão e monitoramento aos municípios, para garantir respostas eficazes às demandas de saúde pública.

Para esta sexta-feira, a programação inclui palestras e a apresentação em plenária dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos, promovendo debates temáticos e alinhamento de metas e indicadores, com vistas à efetivação da PNVS.

A expectativa é de que, ao final do encontro, os participantes estejam mais preparados para conduzirem a implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde em suas regiões, com uma atuação mais coordenada e sensível às especificidades locais.

Sobre a PNVS – Instituída pelo Ministério da Saúde, a Política Nacional de Vigilância em Saúde tem como finalidade orientar e fortalecer as ações de vigilância em saúde em todo o território nacional. A PNVS propõe uma abordagem integrada, que articula vigilâncias epidemiológica, sanitária, ambiental e em saúde do trabalhador, além de promover a articulação entre as esferas federal, estadual e municipal.