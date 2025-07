João Pessoa lidera crescimento populacional e geração de empregos formais no Nordeste

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa (Sedest) aponta um crescimento expressivo no mercado de trabalho no primeiro semestre de 2025, registrando o atendimento de mais de 26 mil pessoas. Os números se referem a 16.576 mil atendimentos pelo Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP), somado a 10 mil pela Sala do Empreendedor.

De acordo com Bruno Farias, secretário de Desenvolvimento Econômico, esse crescimento econômico da Capital tem relação direta com o crescimento populacional registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com base no Censo Demográfico de 2022, João Pessoa foi a capital nordestina que mais cresceu, proporcionalmente, nos últimos 12 anos, com um aumento de 15,26% na população — salto de 723 mil habitantes (2010) para 833 mil (2022) – mais de 103 mil novos moradores, enquanto outras capitais, como Salvador, Recife e Fortaleza, registraram perdas populacionais.

“João Pessoa vem se consolidando como uma das capitais brasileiras que mais cresceu em diversos setores, equilibrando qualidade de vida, segurança, baixo custo e oportunidades concretas para viver, investir e empreender”, ressalta Bruno Farias.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, João Bosco, chama atenção, também, para os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. “Em maio de 2025, o Caged registrou na Capital um saldo de 3.161 novas carteiras assinadas, o maior resultado dos últimos 12 meses e o maior crescimento proporcional entre todas as capitais brasileiras no mês — com acréscimo de 1,46% no estoque total de empregos formais. Esse resultado consolida uma trajetória de forte desempenho no mercado de trabalho, já que em abril, o saldo foi de 1.822”, ressalta.

Segundo ele, de janeiro a maio, foram alcançadas 7.457 novas vagas, representando um crescimento de 3,51% no estoque de empregos formais só neste ano. “O setor de serviços foi o grande responsável pelo desempenho de maio, refletindo o dinamismo econômico e a capacidade da cidade de gerar oportunidades em áreas como turismo, saúde, educação, tecnologia e comércio”, explicou João Bosco.

Para ampliar a compreensão desse crescimento econômico em João Pessoa, o secretário cita o intervalo de junho de 2024 a maio de 2025, quando foram 14.856 novos vínculos formais, ou seja, um crescimento percentual de 7,24% — o maior entre as capitais do Brasil nesse período. “Essa evolução é ainda mais expressiva quando se analisa o período de dezembro de 2020 a maio de 2025, quando o número de carteiras assinadas em João Pessoa passou de 164.859 para 220.155, um aumento de 55.296 postos formais, o que representa 33,54% de crescimento em 4 anos e 5 meses”, afirmou o secretário executivo.

Sine e Feirão de Empregabilidade – O Sine-JP já encaminhou 16.576 pessoas ao mercado de trabalho no primeiro semestre de 2025. A inserção profissional contempla diversos segmentos da economia, com maior frequência para funções como atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, servente de obras e auxiliar administrativo.

Bruno Farias afirma que a realização do Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo, realizado pela Sedest, também impulsionou esse processo. No último, realizado em maio, em apenas dois dias, 4.129 pessoas foram encaminhadas para vagas de emprego. A Sala do Empreendedor fez 112 atendimentos e 877 pessoas participaram das 24 capacitações oferecidas de forma gratuita, todos com entrega de certificados, além do Jovem Aprendiz, que registrou 1.269 atendimentos durante o evento.

Sala do Empreendedor – O secretário ressalta que as ações da Sedest são diárias. A Sala do Empreendedor, por exemplo, atendeu neste primeiro semestre aproximadamente 10 mil pessoas. Em 2024 foram mais de 27 mil microempreendedores individuais (MEI) entre janeiro e dezembro, garantindo a João Pessoa o primeiro lugar geral no ranking de atendimentos entre as cidades do Brasil, de acordo com dados do Sebrae, a frente de Florianópolis (SC) e Chapecó (SC), segundo e terceiro lugares respectivamente.