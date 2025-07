João Azevêdo preside audiência do ODE em Sousa e destina mais de R$ 90 milhões em investimentos para a região — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo presidiu, na noite desta quinta-feira (03), na cidade de Sousa, sede da 10ª Região Geoadministrativa, a audiência pública regional do Orçamento Democrático Estadual, onde dialogou com a população, assinou ordens de serviços e entregou benefícios que somam mais de R$ 90 milhões de investimentos para a região sertaneja. A audiência contou com a participação de 4.869 pessoas (recorde de público) e aconteceu no ginásio da Universidade Federal de Campina Grande (Campus Sousa).

O gestor abriu a audiência assinando ordens de serviços e entregando benefícios, entre eles a construção da maternidade Maria de Fátima Sá Pires, na cidade de Sousa, no valor de R$ 61 milhões; custeio para o Centro de Diagnóstico, Unidade de Pronto Atendimento, Ortoclínica, Policlínica, Centro de Especialidades Odontológicas e Centro Oftalmológico, todos na cidade de Sousa – investimentos totais de R$ 5 milhões. Também assinou termo de doação de terreno para a construção do Hospital da Mulher do Sertão, na mesma cidade.

Na área da habitação, o chefe do executivo entregou escrituras e termo de uso a moradores de comunidades ciganas, com investimentos totais de R$ 663 mil.

Na educação, João Azevêdo, destinou investimentos para manutenções de escolas na região, que somam mais de R$ 1 milhão.

O governador autorizou ainda a construção da sede da Ciretran de Sousa, no valor de R$ 13,6 milhões; e, por meio do programa de microcrédito Empreender PB, assinou 35 contratos que somam mais de R$ 282 mil de investimentos para que microempreendedores da região possam abrir ou ampliar seu negócio; e também entregou, simbolicamente, cisternas, passagens molhadas, dessalinizadores e travessias urbanas.

Na área da segurança pública, João Azevêdo destinou equipamentos de segurança, armamentos, munições, viaturas, fardamentos, equipamentos de combate a incêndio, além de móveis e utensílios.

“Que maravilha estar aqui em Sousa sediando mais uma plenária do Orçamento Democrático. Estamos aqui, hoje, para aprender com a população e construir uma Paraíba melhor juntos. A plenária do ODE é uma experiência extraordinária que compartilha, também, aprendizados. Nosso objetivo maior é ouvir a população e a abertura do microfone é um dos momentos mais importantes dessa reunião, além, claro, da votação das prioridades pela população aqui presente”, disse o chefe do Executivo ao abrir a audiência.

João Azevêdo falou ainda sobre os investimentos destinados na audiência e dos serviços e obras entregues ao longo dos anos na região. “Assinamos aqui, hoje, um total de mais de R$ 90 milhões de investimentos. De 2019 até este ano, já são mais R$ 1,2 bilhão de investimentos totais na 10ª região. Também tivemos um dia de visitas à região, onde entregamos obras importantíssimas para o desenvolvimento do Sertão. É dessa forma que estamos fazendo a diferença no Estado da Paraíba. Essa é a Paraíba que inovou de uma forma muito importante em todo o Estado, na saúde, na educação, na segurança pública, nos convênios com os municípios, no cuidado com as pessoas, no programa ‘Tá na Mesa’, na infraestrutura, nas novas estradas, na agricultura familiar, no programa ‘Sertão Vivo’, no Procase. Isso demonstra o nosso olhar e nossos cuidados em todas as áreas de investimentos”, ressaltou o gestor.

“Fico muito feliz em estar aqui compartilhando esse momento. E o mais importante é a fala da população. Estamos aqui para ouvir a população. Tenho a certeza que essa Paraíba de hoje é muito melhor que a de antes, que gera emprego é que oferece melhor qualidade de vida para as pessoas. Que bom termos um instrumento como esse para vir aqui fazer a boa política. Meu agradecimento a cada um e a cada uma pessoa que veio aqui hoje. Meu respeito. Muito obrigado”, finalizou João Azevêdo.

O vice-governador Lucas Ribeiro também falou sobre a importância desse instrumento de participação no Estado. “É um prazer estarmos hoje aqui vendo essa reunião, todos unidos em torno do bem comum, do ouvir, procurar soluções para a nossa Paraíba. É por isso que o nosso estado está em seu melhor momento, porque escuta as pessoas, olho no olho, e melhor ainda, ouvindo tudo aquilo que está sendo proposto aqui, para ser discutido e dialogado em nosso governo. Não podemos abrir mão dessa conquista do povo que é o Orçamento Democrático, e essa política tem que continuar, inovar e construir uma Paraíba ainda melhor para todas as pessoas”, afirmou.

O prefeito da cidade de Sousa, Helder Carvalho, agradeceu pela oportunidade em sediar mais uma vez a audiência do ODE na região. “Agradecer por mais um ODE que se tornou uma grande celebração de conquistas e agradecer a toda a equipe de governo e da cidade de Sousa pela oportunidade em construir essa noite participativa. O governador conseguiu mais uma vez trazer não só obras, mas trouxe também o verdadeiro sentimento genuíno na vida das pessoas que é o acreditar. O ODE é um grande instrumento de celebração e de resolutividade nas demandas que são trazidas aqui na plenária. Nossos mais sinceros agradecimentos por todos os benefícios recebidos e pela parceria de sempre”, enfatizou prefeito.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, por sua vez, parabenizou o Governo da Paraíba pela realização do ODE. “É um prazer estar mais uma vez acompanhando as audiências do Orçamento Democrático. É um momento especial para a gestão pública estadual. O Governo da Paraíba está de parabéns pela efetivação dessa política que empodera as pessoas e trabalha por uma Paraíba mais justa e igualitária para todas as pessoas. O governador vem mais uma vez ao Sertão para entregar obras e destinar investimentos para a região e isso é muito importante”, declarou o parlamentar.

O secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, reforçou a importância da votação das prioridades de investimentos pela população. “O site de votação das prioridades de investimentos continua disponível e é importante que, para além da presença das pessoas nas audiências, elas possam contribuir, indicando quais investimentos almejam para as regiões que representam, e essa votação só é possível ser efetivada nos locais das audiências ou pelo site votacaoode.pb.gov.br”, informou Gilmar Martins.

O secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas. “A região de Sousa é sempre muito participativa em todas as ações do governo e do Orçamento Democrático. Essa é uma arena de diálogo da construção coletiva entre a população paraibana e o Governo da Paraíba. Quero agradecer a presença de todas as pessoas que saíram de suas casas, regiões, para vir aqui dialogar com o governo. Essa é uma ação administrativa e com sucesso conseguimos concluir mais uma etapa de escuta popular. Estamos construindo o futuro da Paraíba”, disse Caroé.

Também participaram desta audiência o deputado estadual Chico Mendes e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, além de auxiliares do governo, entre os quais a secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; o secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyana Werton; chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra; secretário da Administração, Tibério Limeira, assim como, prefeitos, vereadores, autoridades locais e representantes das cidades de Sousa, Aparecida, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada e Vieirópolis.

Prioridades eleitas – Mobilidade/estradas, esgotamento sanitário e cultura foram as prioridades eleitas na audiência. Essas prioridades subsidiarão o Projeto de Lei Orçamentária do próximo ano.

Reivindicações na plenária – O representante de comunidade rural Davi Vitório, da cidade de Sousa, reivindicou o asfalto da PB-391, que liga a comunidade São Vicente à cidade de Sousa; a construção de uma padaria comunitária para as mulheres da comunidade e a implantação de dessalinizadores na comunidade.

Já Liédson Sarmento, da cidade de Lastro, solicitou o abastecimento hídrico do assentamento Jerimum; a construção de uma escola de tempo integral e a reforma do hospital municipal Nossa Senhora do Carmo.

Próxima audiência – A próxima audiência do Orçamento Democrático Estadual acontece nesta sexta-feira (4), na cidade de Cajazeiras, sede da 9ª Região Geoadministrativa, no ginásio da Escola Estadual Manoel Mangueira, às 19h.