João Azevêdo dialoga com a população na audiência do ODE e destina mais de R$ 90 milhões em investimentos para região de Cajazeiras

O governador João Azevêdo presidiu, na noite desta sexta-feira (4), na cidade de Cajazeiras, sede da 9ª Região Geoadministrativa, a audiência pública regional do Orçamento Democrático Estadual, onde dialogou com a população, assinou ordens de serviços e entregou benefícios que somam quase R$ 92 milhões de investimentos para a região. A audiência aconteceu no ginásio da Escola Estadual Manoel Mangueira.

Mais de 4 mil pessoas participaram da plenária e elegeram as áreas da educação, saúde e estradas de rodagem como prioridades de investimentos para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária do próximo ano.

Na abertura da audiência, João Azevêdo assinou ordens de serviços e entregou benefícios para a região, entre eles a construção da Cidade da Astronomia, no município de Carrapateira, no valor de R$ 24 milhões; manutenção e reforma de escolas, no valor de R$ 6 milhões; assinatura de contratos do programa Empreender PB no valor de R$ 571 mil; entrega de 189 escrituras de casas; assinatura de convênios para custeios da policlínica municipal de Bom Jesus, Centro de Especialidades de Saúde, de Bernardino Batista, Rede de Saúde de Cachoeira dos Índios, Pronto Atendimento de Triunfo e Hospital Municipal de São José de Piranhas – investimentos totais de mais de R$ 4 milhões; entrega de seis sistemas de abastecimentos de água completos e dois singelos – mais de R$ 5 milhões; entrega simbólica de 1.096 cisternas – R$ 13,8 milhões; dessalinizadores; passagens molhadas (27 no total) – R$ 9,3 milhões; além de equipamentos de segurança, armamentos, munições, viaturas, fardamentos, equipamentos de combate a incêndio, além de móveis e utensílios, que somam mais de R$ 27 milhões.

“Que bom ver este instrumento fantástico de democracia participativa fazendo a diferença em toda a Paraíba. Fico feliz em ver as pessoas aqui presentes. Este instrumento é que tornou essa Paraíba ágil com respostas e hoje estamos celebrando este momento. A Paraíba é um orgulho para todos nós e continuaremos construindo sim um lugar melhor para se viver. Somos uma gestão que trabalha em parceria e é por isso que está se desenvolvendo a cada dia garantindo o crescimento da Paraíba”, disse o chefe do Executivo ao abrir a audiência.

“Hoje o governo fez um ato simbólico na abertura da audiência, com a assinatura de ordens de serviços e entrega de benefícios, entre eles, a construção da Cidade da Astronomia. Isso vai transformar a região e isso é extremamente importante, além dos investimentos para a região, como as escolas, a entrega das escrituras, cisternas, investimentos na segurança pública, enfim, investimentos totais de mais de R$ 91,7 milhões. Se somarmos tudo o que já foi investido aqui, se totaliza R$ 2,2 bilhões de investimentos de 2019 até hoje. Isso já demonstra o respeito para com essa região. É uma forma diferente de se fazer gestão. É a transformação da vida das pessoas. Aqui é o local de se programar o que vamos investir no próximo ano e com a participação da população. A Paraíba vive o seu melhor momento. Essa é a Paraíba que cuida das pessoas, que orgulha o próprio povo. Estamos aqui também para dar resposta a todas as pessoas que confiaram na nossa forma de fazer gestão, cuidando das pessoas”, ressaltou João Azevêdo.

O vice-governador Lucas Ribeiro falou sobre a importância desse instrumento de participação no Estado. “Estamos muito felizes em ver essa casa cheia de pessoas que acreditam neste instrumento, porque fazemos gestão assim, dialogando e conversando com a população que aponta a necessidade de cada município e região em que vivem. É por isso que o governo está aqui. A Paraíba é referência em nosso país por esse caminho que continuaremos seguindo. Uma Paraíba que constrói uma vida melhor para todas as pessoas”, disse.

O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino, destacou as obras e serviços realizados pelo Governo do Estado no Sertão da Paraíba. “É um prazer viver este momento da democracia paraibana e da gestão pública municipal também. Quero enfatizar sobre as obras que o governo trouxe ao Sertão da Paraíba, fazendo não só uma região melhor, mas toda a Paraíba. O ODE é isso, participativo, importante, e que constrói uma Paraíba melhor e mais justa para todos nós”, enfatizou.

O deputado estadual Chico Mendes, por sua vez, comentou sobre o movimento da democracia participativa na Paraíba. “É muito bom mais uma vez participar desse grande ato, movimento, da democracia popular brasileira aqui na Paraíba. Tivemos dois dias de entregas de obras, ações, que o governo esteve fazendo ao povo sertanejo. Quero parabenizar toda a equipe do ODE e todas as comitivas das cidades da região de Cajazeiras. Ainda temos muito o que fazer pela Paraíba, mas o que já foi feito tem melhorado consideravelmente a vida da nossa gente. Parabéns ao governo por tudo o que tem sido feito”, disse o deputado.

O secretário executivo do Orçamento Democrático Estadual, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas. “Essa foi a 6ª audiência deste ciclo do Orçamento Democrático e quero deixar nossos mais sinceros agradecimentos a cada pessoa que saiu da própria casa para vir dialogar com o governo. Hoje tivemos uma plenária muito qualificada, com a participação de representantes de todas as cidades que compõem essa região, dialogando e elegendo as prioridades de investimentos para a construção de uma Paraíba melhor para todos os paraibanos e paraibanas”, agradeceu o secretário.

Também participaram desta audiência o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, além dos secretários de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins; da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, o secretário de Estado da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Pollyana Werton; chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra; secretário da Administração, Tibério Limeira; secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, entre outros, assim como prefeitos, vereadores, autoridades locais e representantes das cidades de Sousa, Aparecida, Lastro, Marizópolis, Nazarezinho, Santa Cruz, São Francisco, São José da Lagoa Tapada e Vieirópolis.

Reivindicações na plenária – A conselheira de Cajazeiras, Maria Aparecida, reivindicou a pavimentação de ruas, uma praça de eventos, recuperação do Centro Social da cidade e mais incentivo para a agricultura familiar da região.

Já Cléria Gonçalves, representante da cidade de Poço de José de Moura, pediu pelas pessoas com deficiências solicitando um centro multidisciplinar, um espaço cultural, e ampliação do esgotamento sanitário da cidade.

Votação das prioridades – O site de votação continua disponível para que a população acesse e eleja investimentos para as regiões que representam – votacaoode.pb.gov.br

Para votar, a pessoa deve inserir o CPF, escolher a região que representa e detalhar as prioridades de investimentos.