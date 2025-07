Segurança da PB participa de XCV Reunião Ordinária do Consesp e da I Conferência iLab 2025, em Brasília (DF) — Governo da Paraíba

Reunir os titulares das pastas de segurança de todos os estados e do Distrito Federal para debater ações estratégicas voltadas ao aperfeiçoamento do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e alinhar diretrizes de atuação conjunta para o enfrentamento dos desafios contemporâneos na área. Este é o objetivo da XCV Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), que acontece entre os dias 1º e 4 de julho, em Brasília (DF). A Paraíba leva ao evento as experiências positivas do Estado no enfrentamento à violência e redução de indicadores de Segurança Pública nos últimos anos, por meio do uso de tecnologia e atuação integrada das forças policiais.

Todos os pontos estão sendo apresentados pelo secretário da pasta, Jean Nunes, que também é vice-presidente do Conselho e, juntamente com outros secretários, está aprofundando discussões sobre a necessidade de revisar e aperfeiçoar dispositivos legais infraconstitucionais que são essenciais para garantir respostas mais rápidas e eficazes por parte das forças de segurança às demandas da população. O fortalecimento institucional do Susp, a uniformização de indicadores de desempenho, a ampliação de investimentos em tecnologia e a integração entre os entes federativos são os eixos centrais da programação.

Ao final do primeiro dia de evento, o secretário da Paraíba recebeu a Láurea de Honra Consesp, pelas ações meritórias e a excelência dos serviços prestados na promoção da integração e articulação com os órgãos e as entidades de coordenação e supervisão das atividades de segurança pública.

ILab-Segurança 2025 – Em paralelo à reunião do Consesp, ocorre a I Conferência de Segurança Pública – iLab-Segurança 2025, promovida pelo próprio Conselho Nacional com o objetivo de estabelecer uma plataforma estratégica de articulação e inovação no setor. A iniciativa reune, em um mesmo espaço, lideranças da segurança pública, gestores de diferentes esferas de governo, especialistas, instituições acadêmicas e representantes do setor privado.

A conferência foi concebida como um ambiente colaborativo e orientado por resultados, que prioriza o diálogo entre diferentes atores e valoriza as realidades regionais, fomentando o intercâmbio de experiências exitosas e a construção de soluções integradas para os problemas enfrentados em âmbito nacional. A programação conta com painéis técnicos, debates temáticos e uma mostra de soluções inovadoras, destacando tecnologias aplicadas à segurança, inteligência integrada e equipamentos de última geração.

Para o secretário Jean Nunes, a agenda conjunta da reunião do Consesp e da iLab-Segurança 2025 reafirma o compromisso dos estados com a modernização da segurança pública. “A integração entre os estados é o caminho para enfrentarmos, de forma coordenada, os desafios comuns que impactam a segurança da população. A inovação tecnológica deve ser uma prioridade permanente, pois representa a ponte entre o planejamento estratégico e a ação prática no território. Estamos diante de um momento decisivo para consolidar um modelo de segurança pública que seja, ao mesmo tempo, eficiente, transparente e voltado para o cidadão”, afirmou.