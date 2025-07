Procon-JP registra que menor preço da gasolina reduziu em 67 postos e oscila entre R$ 5,94 e R$ 6,16

A gasolina comum caiu R$ 0,03 para pagamento à vista no menor preço e 67 postos reduziram o valor do produto em relação à pesquisa da semana passada, constata levantamento realizado no dia 2 de julho pelo Procon-JP, com os preços praticados entre R$ 5.94 (Elesbão – Água Fria) e R$ 6,16 (Almeida – Oitizeiro). O produto, que não aumentou em nenhum posto e manteve o mesmo preço em 28 locais, está com uma diferença de R$ 0,22, variação de 3,7% e média de R$ 6,04. Confira aqui a tabela de preços.

Para pagamento no cartão, a gasolina comum oscila entre R$ 6,12 e R$ 6,30. Já o produto aditivado mostra redução nas duas pontas em comparação à pesquisa anterior, com o menor preço saindo de R$ 6,05 para R$ 6,02 (Expressão – Torre) e o maior de R$ 6,40 para R$ 6,37 (B&B – Cristo) para pagamento à vista. Já os preços no cartão estão variando entre R$ 6,32 e R$ 6,35.

O álcool foi outro combustível que também reduziu o menor preço em 53 postos desde a semana passada, mantendo o mesmo valor em 41 locais. O etanol oscila entre R$ 4,39 (Ferrari – Centro) e R$ 4,69 (Pichilau Gauchinha – Distrito Industrial) para pagamento à vista. A variação está em 6,8%, a diferença em R$ 0,30 e a média em R$ 4,54. Para pagamento no cartão, o produto oscila entre R$$ 4,62 e R$ 4,89.

S10 – O diesel S10 está com o mesmo menor preço da pesquisa anterior, R$ 5,49 (Opção Via Oeste – Alto do Mateus e Maxi – Oitizeiro), com o maior caindo de R$ 6,59 para R$ 6,29 (D&D – Bairro dos Estados), com variação de 14,6%, média de R$ 5,72 e diferença de R$ 0,80. A pesquisa registra, ainda, que 26 postos reduziram e 65 mantiveram o mesmo preço do levantamento anterior. Os preços no cartão oscilam entre R$ 5,59 e R$ 6,29.

Diesel comum – O diesel comum registra queda de R$ 0,01 no menor preço, saindo de R$ 5,49 para R$ 5,48 (Maxi – Oitizeiro), com o maior se mantendo em R$ 5,87 (Elesbão – Água Fria) por duas semanas seguidas. A diferença foi encontrada a R$ 0,35, a média a R$ 5,65 e a variação a 7,1%. Um único preço foi registrado para pagamento no cartão: R$ 5,76.

GNV – O Gás Natural Veicular (GNV) continua mantendo, pela oitava semana seguida, um único preço, R$ 4,990 para pagamento à vista ou no cartão. A pesquisa do Procon-JP esteve em 13 revendedores do produto.

Consulte a tabela completa nos portais da Prefeitura www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br