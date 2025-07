Prefeitura promove colônia de férias e jovens do Vista Alegre participam de oficina de capoeira

A Colônia de Férias da Habitação realizou, nesta quarta-feira (2), uma atividade com crianças e adolescentes do Residencial Vista Alegre, promovendo uma oficina de capoeira. A iniciativa faz parte do trabalho social desenvolvido pela Secretaria de Habitação (Semhab) com os moradores beneficiados pelo Programa Habitacional do Município. A oficina de capoeira é resultado de uma parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). A atividade ocorreu na Escola Municipal Deputada Lúcia Braga, que cedeu o espaço.

A secretária de Habitação, Socorro Gadelha, disse que a colônia de férias está dentro do cronograma do Programa Pós Ocupacional da Semhab e aconteceu durante as férias escolares duas vezes ao ano, sempre em parceria com outras secretarias e órgãos da gestão Municipal. “Nós ocupamos o tempo desses jovens com a colônia de férias para que eles não fiquem ociosos durante o recesso escolar, promovendo atividades esportivas e recreativas”, comentou a gestora, acrescentando que a ação significa mais qualidade de vida para esses jovens.

A oficina de capoeira tem orientação do Mestre Zunga e contou com a participação de cerca de 20 alunos, com idade entre oito e 12 anos. A colônia também tem como objetivo a inclusão social e, por essa razão, jovens com a Síndrome do Espectro Autista participaram da oficina. “O prefeito Cícero Lucena e o vice Leo Bezerra sempre têm dito que nossa missão é oferecer a essas famílias uma qualidade de vida melhor e em todas as nossas atividades promovemos a inclusão social. A colônia de férias é o ambiente perfeito para esse trabalho”, reforçou Socorro Gadelha.

Na programação da próxima semana, a colônia de férias irá promover uma oficina de futebol com crianças e adolescentes do Residencial Vista Alegre.

O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, ressaltou que a Colônia é um sucesso e tem uma adesão muito boa dos jovens, que se envolvem nas atividades esportivas e recreativas. “O nosso compromisso é oferecer a esses jovens uma nova perspectiva de vida, pois além das atividades, nós estamos passando para eles novos valores. Nossos técnicos sociais fazem esse trabalho com muito carinho, porque todos nós temos consciência do grande objetivo da gestão que não se resume apenas em entregar uma moradia, mas oferecer as condições para que essas famílias tenham uma condição de vida melhor”, afirmou.