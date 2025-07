Paraíba gera 3° maior saldo de empregos formais das regiões Norte/Nordeste em maio — Governo da Paraíba

A Paraíba gerou o terceiro maior saldo de empregos com carteira assinada das regiões Norte/Nordeste no mês de maio. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego mostram que foram abertas 25.047 vagas com carteira assinada contra 19.142 desligamentos, registrando um saldo de 5.905 empregos formais, o que representou um crescimento de 232,48% sobre maio do ano passado.

Nas regiões Norte e Nordeste, os estados da Bahia (12.858), de Pernambuco (9.754) e da Paraíba (5.905) foram os que tiveram os maiores saldos em maio, enquanto a Paraíba registrou ainda, naquele mês, o segundo maior crescimento relativo do País (1,14%) sobre o estoque de empregos acumulados até maio (521.834).

SETOR DE SERVIÇOS LIDERA – Com saldo de 5.288 vagas, o setor de serviços puxou a geração de empregos em maio, enquanto comércio (638) e construção (264) completaram os setores com saldo positivo. Já a indústria (-250) e a agropecuária (-35) tiveram saldos negativos ainda influenciados pelo período de entressafra da cana de açúcar e da fabricação de etanol e de açúcar nas usinas industriais. No acumulado de janeiro a maio deste ano, a Paraíba criou 110.337 postos contra 103.402 desligamentos, gerando saldo de 6.935 vagas.

RELEVÂNCIA DA COLOCAÇÃO DA PARAÍBA – O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, destacou a relevância do segundo maior crescimento relativo do País no mês de maio e a colocação do saldo da Paraíba no cenário das duas regiões.

“Isso mostra que um Estado ajustado em suas contas públicas, que atrai empresas e novos investimentos e que mantém um volume de quase R$ 12 bilhões em obras nos próximos dois anos com recursos próprios em sua grande parte continua se destacando nacionalmente no indicador da geração de empregos, que é um dos principais focos do governador João Azevêdo, mesmo em um cenário adverso com taxas de juro alta,” comentou.

CENÁRIO REGIONAL – Todas as regiões do país tiveram saldo positivo na geração de emprego. Entre as Regiões, a Sudeste liderou com 74.539 postos, em segundo lugar veio a região Nordeste (45.888 postos), seguido do Norte (10.836 postos) e do Centro-Oeste (7.117) e em quinto lugar foi a região Sul (7.117). O Brasil teve saldo de 149 mil vagas formais de trabalho com carteira assinada em maio de 2025.