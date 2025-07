onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Botafogo-PB e São Bernardo medem forças nesta segunda-feira (7), às 19h30, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será no Estádio Almeidão, em João Pessoa, e é de suma importância para os objetivos das equipes na competição. O Belo busca voltar a vencer para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Bernô tenta se manter no G-8.

Botafogo-PB x São Bernardo, Série C do Campeonato Brasileiro 2025. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

O Botafogo-PB vive sua pior campanha desde que retornou à Série C, em 2014. Com apenas nove pontos em 30 disputados, as pretensões do Belo deixaram de ser o acesso à Série B e passaram a ser evitar o rebaixamento à Série D de 2026. Com uma sequência de três derrotas consecutivas — a última por 1 a 0 para o Itabaiana —, o Alvinegro da Estrela Vermelha entrou no Z-4 e ocupa a 17ª posição.

A campanha dos visitantes passa por um período de instabilidade. Nos últimos cinco jogos, o São Bernardo acumulou um empate, duas derrotas e duas vitórias, a última por 3 a 0 diante do Anápolis. No momento, o Bernô é o 7º colocado na tabela da Terceirona, com 15 pontos. Em caso de tropeço contra o Botafogo-PB, os paulistas podem deixar o G-8.

Estádio Almeidão, em João Pessoa. (Foto: Iaco Lopes/TV Cabo Branco)

Data, horário e local de Botafogo-PB x São Bernardo

Dia: 07 de junho (segunda-feira)

Hora: 19h30

Local: Estádio Almeidão, em João Pessoa

Transmissão de Botafogo-PB x São Bernardo

Onde assistir : Nosso Futebol +;

: Nosso Futebol +; Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x São Bernardo ficarão por conta da CBN .

pelas ondas do rádio, as emoções de Botafogo-PB x São Bernardo ficarão por conta da CBN .

Prováveis escalações

BOTAFOGO-PB : Michael Fracaro; Lucas Lopes, Andrés Robles, Wendel Lomar e Felippe Borges; Gama, Thallyson e Gabriel Honório; Rodrigo Alves, João Diogo e Henrique Dourado. Técnico : Márcio Fernandes.

: Michael Fracaro; Lucas Lopes, Andrés Robles, Wendel Lomar e Felippe Borges; Gama, Thallyson e Gabriel Honório; Rodrigo Alves, João Diogo e Henrique Dourado. : Márcio Fernandes. SÃO BERNARDO : Júnior Oliveira; Rodrigo Ferreira, Hélder, Rafael Forster e Pará; Romisson, João Paulo e Dudu Miraíma; Pedro Felipe, Rodolfo e Felipe Azevêdo. Técnico : Ricardo Catalá.

Arbitragem

Árbitro principal : A definir

: Assistente 1 : A definir

: Assistente 2 : A definir

: Quarto árbitro : A definir

Dia a dia do Botafogo-PB

O Botafogo-PB enfrentou o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça, pela 10ª rodada da Série C.

A delegação do Botafogo-PB desembarcou em João Pessoa, após a derrota contra o Itabaiana.

O elenco do Botafogo-PB realiza um treinamento no CT da Maravilha do Contorno, no período da tarde.

