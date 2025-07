Cícero Lucena entrega Escola Virginius da Gama e anuncia intercâmbio para alunos no Reino Unido

Como parte do projeto de reconstrução de toda a Rede Municipal de Ensino, com foco em tecnologia, conforto e acessibilidade, o prefeito Cícero Lucena entregou, nesta quarta-feira (2), a Escola Virginius da Gama e Melo, no bairro de Mangabeira. Essa é a quinquagésima unidade educacional revitalizada dentro do novo padrão, que inclui Salas Google, Espaços Maker e ensino de Robótica.

Durante a solenidade, o prefeito comemorou os avanços e anunciou novas metas para a Educação. Entre elas, está o envio de 40 alunos e 10 professores para um intercâmbio na Inglaterra, previsto para novembro, fruto de uma parceria com a Embaixada do Reino Unido, voltado ao ensino da língua inglesa. Haverá seleção para o ingresso nesse projeto, que será anunciado mais adiante pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Sedec).

“Estamos preparando cidadãos de excelência, com qualidade e eficiência. Isso é um estímulo constante para aprimorar nosso trabalho. É uma grande satisfação ver escolas revitalizadas, como está em Mangabeira, com Salas Google, espaços de criação, Robótica, bibliotecas e hortas comunitárias”, destacou Cícero Lucena.

Escolas em Mangabeira – O vice-prefeito Leo Bezerra ressaltou que, somente em Mangabeira, seis escolas já foram entregues reformadas e outras oito estão com obras em andamento. “Lançamos a Poupança do Futuro, distribuímos tablets para os alunos. É uma alegria ver a transformação que está acontecendo aqui no bairro”, afirmou.

Expansão da Rede municipal – A secretária de Educação e Cultura, América de Castro, informou que a atual gestão encontrou, em 2021, 133 unidades escolares que necessitavam de reconstrução. Até o momento, 50 já foram entregues e o restante segue com obras em andamento.

“A expectativa é que, com a conclusão dessas obras, possamos atender definitivamente à demanda por vagas na Rede Municipal, que vem apresentando resultados expressivos”, disse a secretária.

Além das reformas, outras 20 escolas estão sendo construídas do zero — 12 com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e oito com recursos próprios do Município. Entre elas, duas creches já foram entregues: uma em fevereiro e outra em março.

América de Castro também destacou que a principal transformação está na qualidade do ambiente escolar. “A criação de espaços atrativos e acolhedores estimula o bem-estar dos estudantes e sua motivação. A integração da tecnologia às práticas pedagógicas promove uma escola mais lúdica e eficaz, que resulta em melhores índices educacionais. Esse é o foco da nossa gestão”, concluiu.

Inovação e inclusão – A Rede Municipal de Ensino tem se destacado pelas inovações tecnológicas. As escolas contam com Salas Google, Espaços Maker, materiais Lego, óculos de realidade virtual e tablets. Além disso, há um compromisso com a inclusão: a Escola Virginius da Gama e Melo possui uma Sala de Atendimento Educacional Especializado, com cuidadores e equipamentos voltados a alunos com deficiência ou necessidades específicas, estrutura que está sendo implantada em todas as unidades reconstruídas.

Estrutura moderna – A escola teve a sala dos professores, secretaria e cozinha ampliadas, ganhou novo estacionamento, ginásio reformado, sistema de energia solar instalado, recuperação de pisos, acessibilidade e diversas outras melhorias.

“Estamos muito felizes. A nossa escola e os nossos alunos precisavam dessa atenção. E não é apenas uma reforma física, é uma mudança estrutural e de mentalidade no ensino”, afirmou Cleiton de Araújo, diretor administrativo-pedagógico da unidade.

Intervenções realizadas pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), com investimento de R$ 2,1 milhões:

Ampliação da cozinha (com despensa e paneleiro);

Ampliação da sala dos professores (com almoxarifado);

Ampliação da secretaria (com almoxarifado);

Construção de estacionamento;

Modernização da fachada;

Manutenção do ginásio e vestiários;

Pintura de toda a edificação;

Reforma do reservatório;

Climatização;

Recuperação e substituição de pisos;

Substituição de esquadrias;

Instalações elétricas;

Instalações de combate a incêndio;

Instalações hidrossanitárias;

Central de gás;

Acessibilidade.