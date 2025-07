relembre a trajetória do meia Dione pelo Treze em 2025

Após ficar de fora do último jogo do Treze pela Série D do Campeonato Brasileiro 2025, no empate por 1 a 1 contra o Ferroviário, o meia Dione rescindiu seu contrato com o clube e deve assinar com o Itabaiana, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Contratado como o principal reforço do Galo, o meia teve destaque no Campeonato Paraibano, mas conviveu com problemas físicos e acabou não correspondendo na disputa nacional.

Dione se preparando para cobrar falta contra o Botafogo-PB. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

Lesão no menisco

A chegada de Dione ao Alvinegro foi marcada por muita expectativa da torcida, já que o meia preencheria uma posição carente na equipe, além da passagem vitoriosa que teve no rival Campinense, em 2022, quando conquistou o título estadual. Contudo, a temporada começou conturbada para o camisa 10, que sofreu uma lesão no menisco — problema que afetou sua atuação no Treze.

Por causa disso, o meia precisou passar por uma cirurgia, e o tempo estimado de recuperação era de até seis semanas. Porém, em apenas 12 dias, conseguiu se recuperar e estreou pelo Galo marcando o gol da vitória diante do Serra Branca, pela 4ª rodada do Campeonato Paraibano.

Ascensão e queda no Campeonato Paraibano

No estadual, Dione foi o grande responsável por levar o Alvinegro ao mata-mata. Em oito jogos, marcou cinco gols e ficou com a vice-artilharia do torneio, sendo o principal nome ofensivo da equipe, mesmo sendo um meia. Porém, na semifinal, a estrela do camisa 10 acabou ofuscada, quando ele foi expulso depois de chutar um atacante do Botafogo-PB, que venceu por 2 a 1. Na volta, sem o atleta, o Treze não conseguiu reverter o placar e acabou eliminado.

Dione durante partida do Treze no Campeonato Paraibano 2025. (Foto: Daniel Vieira/Treze)

Decepção na Série D

Assim como a grande maioria do elenco alvinegro, o meia não conseguiu apresentar um bom desempenho na Série D 2025. Diferentemente do estadual, Dione teve apenas uma assistência em sete jogos, o que contribuiu diretamente para o baixo rendimento da equipe. Ele chegou a ficar de fora de alguns jogos após sentir dores no menisco, no mesmo local da cirurgia feita no início da temporada.

O estopim da relação entre Dione e o Treze aconteceu na semana passada. O técnico William De Mattia afirmou que contaria apenas com quem estivesse comprometido com o clube e, coincidentemente, o camisa 10 não foi relacionado para o duelo diante do Ferroviário, pela 10ª rodada. A diretoria alegou que o atleta estava com uma lesão muscular, mas a informação foi negada por ele, que deixou o Galo na última segunda-feira (30).

