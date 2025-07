Prefeitura de João Pessoa abre inscrições para alfabetizador voluntário

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP) está com inscrições abertas para cadastro de reserva, de pessoas interessadas em atuar como alfabetizador voluntário,por tempo determinado, a fim de atuar junto ao Programa de Recuperação e Recomposição de Aprendizagem – Letrar+JP. As inscrições vão até as 23h59 do dia 7 de julho. Para se inscrever no processo seletivo basta clicar no link https://sedec.joaopessoa.pb.gov.br/selecao/alfabetizador-voluntario/

As pessoas interessadas podem obter mais informações no edital publicado no Diário Oficial do Município de João Pessoa, em 27 de julho de 2025, através do link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2025/06/2025_Diario_801_27-06.pdf

O interessado deverá preencher corretamente a ficha de inscrição eletrônica, anexando todos os documentos exigidos; aguardar a homologação e validação das inscrições e das análises curriculares, correspondentes à primeira e à segunda etapas do processo seletivo; e aguardar a divulgação do resultado e a convocação para a terceira etapa, que consistirá em entrevista individual acompanhada de prova com questões escritas discursivas relacionadas ao campo de atuação.

Cada alfabetizador selecionado poderá receber uma bolsa de até R$ 1.720 mensal, caso tenha optado por atuar em dois turnos.

Critérios – Para concorrer o candidato deverá ser brasileiro nato ou naturalizado; ter no mínimo 18 anos de idade; estar cursando, a partir do 5º período, ou já ter concluído Licenciatura em Letras Língua Portuguesa, Matemática ou Pedagogia; ter disponibilidade de 20 ou 40 horas semanais para o desenvolvimento das atividades, conforme disposto nos itens 1.7 e 1.8 do Edital; anexar, no ato da inscrição, cópia legível de toda a documentação exigida no item 2.4 do edital.

O processo seletivo ocorrerá em três etapas sucessivas: inscrição (com envio da documentação exigida); análise do currículo do candidato; e entrevista presencial, acompanhada de questões escritas discursivas relacionadas ao campo de atuação.

Funções – Umas das atribuições do alfabetizador voluntário será atender grupos de estudantes, previamente selecionados e organizados pela equipe pedagógica da unidade escolar, de acordo com seu desempenho em leitura e produção escrita e letramento matemático; planejar atividades didático-pedagógicas com foco na melhoria do desempenho em leitura, escrita e letramento matemático, sob a orientação da equipe pedagógica da unidade escolar.

O candidato deverá também participardas formações continuadas ofertadas pela Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), entre outras atribuições que constam no edital.