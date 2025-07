dono do Spazzio e Classic Hall revela os segredos do show business

Luiz Augusto começou a carreira em Campina Grande promovendo festas de forró. Foto: Reprodução

Como se constrói uma grande história no show business? Luiz Augusto Nóbrega soube a resposta vivendo cada um dos 40 anos de carreira com muito trabalho e “ousadia”, como ele mesmo garante. O empresário compartilhou detalhes da vida pessoal e do mundo do entretenimento no novo episódio do Mercado em Movimento.

Dono da casa de shows Classic Hall, em Olinda; do Spazzio, em Campina Grande e da Vila Forró (presente em várias cidades), Luiz partiu do sonho de um menino de família humilde, em Campina, para virar o nome por trás de algumas das maiores produções musicais do país. Ao longo de quatro décadas de atuação, organizou grandes turnês pelo Brasil com artistas e bandas renomadas, contratou astros internacionais, como Paul McCartney e Elton John, e ainda ajudou a lançar carreiras que hoje estão no topo das paradas.

Wesley Safadão? Passou por ele.

Bell Marques? Parceiro de longa data.

Roberto Carlos? Já topou até cachê menor para estar com Luiz Augusto.

Além de produtor, o empresário paraibano também é fundador da Luan Promoções, empresa que virou referência no ramo artístico e profissionalizou ainda mais o mercado musical no Nordeste. Sua atuação vai além dos palcos: ele é estrategista, mentor e visionário. Tem quatro filhos e todos trabalham em funções de destaque nos empreendimentos fundados pelo pai, de quem herdaram bem mais que um negócio. Eles aprendem todos os dias como transformar ideias e grandes projetos em realidade.

Zezé (di Camargo), grande amigo meu. A gente já teve algumas discussões. Luiz Augusto Nóbrega – Empresário

Na entrevista, Luiz Augusto fala com franqueza sobre negócios, parcerias e os bastidores que quase ninguém conhece. Compartilha também histórias inusitadas – como uma pescaria com Zezé Di Camargo e amigos no meio da floresta amazônica. E decisões corajosas que mudaram sua vida e a de muita gente.

A conversa com Plínio Almeida é cheia de histórias de bastidores. Foto: Reprodução

Mesmo morando no Recife há muitos anos, Luiz Augusto não esquece de uma das grandes paixões: o Treze Futebol Clube. O torcedor ilustre já participou da gestão do clube e falou do momento delicado do Galo da Borborema no ano do centenário do clube.

Se você se interessa por empreendedorismo, cultura, entretenimento ou gestão de grandes eventos, essa conversa é um verdadeiro MBA informal. Um mergulho na mente de quem transformou sonhos em negócio — e negócio em referência nacional.

Assista agora à entrevista completa com Luiz Augusto Nóbrega: