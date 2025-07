Bia Haddad e João Fonseca estreiam bem e vão a 2ª rodada de Wimbledon

Por MRNews



A segunda-feira (30) teve dose dupla de alegria para os tenistas brasileiros Beatriz Haddad Maia e João Fonseca. Além de começarem o dia mais bem posicionados no ranking mundial – Bia em 20º lugar e João em 54º – eles estrearam com vitória na principal chave do Torneio de Wimbledon, em Londres (Inglaterra) e avançaram à segunda rodada. A paulista de 29 anos despachou a eslovaca Rebecca Sramkova (34ª) na primeira rodada, com vitória por 7/6 (9-7) e 6/4. Já o carioca de 18 anos superou o anfitrião Jacob Fearnley (51º) por 3 sets a 0 – parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7-5) – em sua primeira partida como tenista profissional no Grand Slam londrino, disputado em piso de grama. O trunfo na Quadra 1 do All England Club, foi o terceiro do brasileiro sobre o britânico apenas neste ano.

Ambos voltam à quadra na próxima quarta (2 de julho), em horários ainda a serem definidos pelos organizadores. Na segunda rodada Bia terá pela frente a húngara Dalma Galfi (110ª posição no ranking) e o João enfrentará o norte-americano Jenson Brooksby (51º).

A um mês de completar 19 anos, João tornou-se nesta segunda (30) o segundo tenista mais jovem sul-americano a vencer na chave de simples de Wimbledon – o primeiro foi o argentino Juan Martin Del Potro (2007).

Antes mesmo de saber quem seria seu adversário na segunda rodada, João Fonseca revelou durante coletiva de imprensa como é sua preparação para as competições.

“Gosto de me concentrar em mim mesmo, nas coisas que posso controlar, no que é certo. Obviamente, meus treinadores me ajudam muito quando se trata de estudar meus adversários, assistir às suas partidas recentes na grama e algumas estatísticas, ou até mesmo a partida que eles jogaram um contra o outro. No dia anterior, geralmente nos sentamos para planejar uma estratégia, então é hora de treinar primeiro. Eles definitivamente me ajudarão a me concentrar nas coisas em que preciso me concentrar. Talvez eu assista a essa partida também [a da estreia de Brooksby contra o holandês Tallon Griekspoor, também nesta segunda] , embora eu geralmente me concentre apenas na minha”, detalhou o jovem, que despontou como fenômeno do tênis mundial no início deste ano.

Fantastic Fonseca 🤩 Joao Fonseca defeats Jacob Fearnley 6-4, 6-1, 7-6 (5) to storm through to the second round 💪#Wimbledon pic.twitter.com/uxCkieXSPP — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2025

Duplas com brasileiros estreiam quarta

Campeãs no piso de grama do WTA 250 de Nottinghan (Inglaterra) no último domingo (22), Bia Haddad e a alemã Laura Siegemund chegarão embaladas na estreia contra as contra as norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Recém-campeãs no saibro do WTA de Estrasburgo (França) a parceria da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos disputarão a primeira rodada contra a dupla da romena Jaqueline Cristian com a belga Magali Kempen. Antes, neste sábado (28), Stefani e Babos disputam as semifinais do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha) contra a parceria da ucraniana Lyudmyla Kichenok com a australiana Ellen Perez. O início da partida está previsto para às 6h30 (horário de Brasília).

Na disputa masculina são três duplas, sendo que uma 100% verde e amarela, formada por Marcelo Melo e Rafael Matos. Eles enfrentarão na estreia a parceria do compatriota Orlando Luz com o croata Ivan Dodig.

Já a primeira rodada da dupla do carioca Fernando Rombolli com o australiano John-Patrick Smith (AUS) será contra os norte-americanos competira com os norte-americanos Mackenzie McDonald e Alex Michelsen.

Quem também enfrentará norte-americanos na estreia será a parceria do gaúcho Marcelo Demoliner com o argentino Guido Andreozzi. Eles enfrenarão Christian Harrison e Evan King.