Salão do Artesanato Paraibano chega ao fim com mais de R$ 2,7 milhões em vendas e 5,8 mil kg de alimentos arrecadados — Governo da Paraíba

A 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano foi encerrada, nesse domingo (29), em Campina Grande, com mais de R$ 2,7 milhões comercializados pelos artesãos que participaram do evento, realizado pelo Governo da Paraíba e Sebrae-PB. Outro destaque foi o Projeto Salão Solidário, que arrecadou quase seis toneladas de alimentos (5.836 kg, equivalente a 6.952 itens), que serão doados a entidades que atendem pessoas em vulnerabilidade social na Rainha da Borborema.

Esta edição do Salão do Artesanato homenageou o macramê, com o tema “Macramê — a arte de arrochar o nó”, promovendo um verdadeiro resgate da tipologia, presente principalmente nos municípios de Araruna, Campina Grande e João Pessoa. Além das vendas e da solidariedade da população, o Salão do Artesanato Paraibano também foi marcado pela apresentação de grandes atrações culturais, incluindo um desfile na sexta-feira (27) que apresentou a coleção “Fortes como a Flor”, resultado de uma consultoria ministrada pela estilista Carol Teixeira com as artesãs macrameiras de Araruna — uma ação conjunta do Governo do Estado e Sebrae.

A primeira-dama do Estado e presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano (PAP), Ana Maria Lins, comemorou o balanço final do 40° Salão do Artesanato Paraibano. “Mais uma vez, a população da Paraíba e os turistas que visitaram Campina Grande prestigiaram o nosso artesanato, o trabalho desses homens e mulheres que, além do talento nato, amam o que fazem. Nossa gratidão também a todos que contribuíram com o Salão Solidário, que arrecadou quase seis mil quilos de alimentos. Essa atitude de cada um vai fazer muita diferença na vida de quem é atendido por essas entidades de Campina Grande”, observou.

Ao todo, foram comercializados R$ 2.775.899,07 — entre vendas diretas e encomendas. Números que podem chegar aos R$ 3 milhões, quando as outras encomendas que chegam a R$ 250 mil forem concluídas.

“A palavra é de gratidão. Mais uma vez o resultado do histórico 40° Salão do Artesanato Paraibano mostra que a nossa gestão está no caminho certo. Agradecer, de coração, a todos os parceiros que contribuíram para esse resultado. Agradecer também ao nosso artesão e à nossa artesã, que seguem acreditando nosso trabalho”, comentou a gestora do PAP, Marielza Rodriguez.

“Mais uma vez, o Salão do Artesanato Paraibano atinge de maneira mais que satisfatória seus dois principais objetivos: gerar renda para o nosso artesão, melhorando a qualidade de vida dele e da família, e divulgar nossa cultura. Que venha agora o Salão de João Pessoa”, reforçou a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas.

Jucieux Palmeira, gestor de Artesanato do Sebrae-PB, também comemorou mais esta parceria com o Governo do Estado na realização do Salão do Artesanato Paraibano. “Por meio dessa parceria, o Sebrae fortalece cada vez a sua razão de ser, que é também fortalecer o empreendedorismo na Paraíba. Uma parceria que ocorre o ano todo, com capacitações e outras iniciativas importantes para que a gente possa alcançar resultados positivos como os desse Salão”, observou.

Além das vendas, o forte do Salão do Artesanato Paraibano está na visibilidade que proporciona aos seus expositores — talvez por ser a única feira no País feita apenas com artesãos do próprio estado.

A renomada artesã Isis Galvão não teve dúvidas em aceitar o convite para participar do Salão do Artesanato Paraibano de Campina Grande. “Foi impressionante o quanto ampliei a minha rede de contatos, conheci novas pessoas, recebi encomendas. Trabalho na confecção de grandes peças. Por isso, vim participar do Salão do Artesanato por ser essa vitrine — e saio muito satisfeita”, ressaltou.