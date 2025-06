Luis Henrique é o único paraibano remanescente na Copa de Clubes após eliminação de Arthur Cabral

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025 segue afunilando a disputa pelo título, e com ela, a participação dos jogadores paraibanos também se reduz. Após a eliminação do Botafogo no último fim de semana, o atacante Arthur Cabral deu adeus ao torneio. Com isso, restou apenas Luis Henrique, da Internazionale de Milão, como representante da Paraíba no Mundial. A equipe italiana entra em campo nesta segunda-feira (30), às 16h, contra o Fluminense, em Charlotte, nos Estados Unidos, em duelo que vale vaga nas quartas de final.

PASADENA, CALIFORNIA – JUNE 17: Luis Henrique of FC Internazionale in action during the FIFA Club World Cup 2025 group E match between CF Monterrey and FC Internazionale Milano at Rose Bowl Stadium on June 17, 2025 in Pasadena, California. (Photo by Mattia Ozbot – Inter/Inter via Getty Images). Mattia Ozbot – Inter

Arthur Cabral entrou em campo no segundo tempo da derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (28). O camisa 9 teve participação discreta em seus 18 minutos em campo, sem conseguir influenciar o ritmo ofensivo da equipe. Contratado com status de estrela após passagem pelo futebol europeu, o centroavante viu seu time ser eliminado precocemente diante de um Palmeiras mais eficiente, que agora enfrentará o Chelsea na próxima fase.

Do outro lado da chave, Luis Henrique tenta manter vivo o sonho de conquistar o primeiro título com a Inter de Milão. Revelado pelo Botafogo, o atacante de 23 anos é uma das opções ofensivas da equipe comandada por Chivu. A expectativa é de que tenha minutos importantes contra o Fluminense.

