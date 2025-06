João Pessoa amplia a vacina ACWY como reforço contra meningite em bebês a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (1º) todas as salas de vacinas e pontos móveis da Capital começará a aplicar a vacina meningocócica ACWY como dose de reforço as crianças com 12 meses de idade, ampliando a proteção contra os quatro sorotipos da bactéria A, C, W e Y, reduzindo riscos de casos graves como meningite e septicemia. A mudança segue a nova recomendação do Ministério da Saúde e substitui o reforço anterior, feito com a vacina meningocócica C.

O novo esquema vacinal seguirá da seguinte forma: Aos 3 meses a criança inicia o esquema com a 1ª dose da meningocócica C. Aos 5 meses, é administrada a 2ª dose da meningocócica C e, aos 12 meses o esquema é completado com a dose de reforço do imunizante ACWY. Para o caso das crianças que já receberam as três doses anteriores (inclusive o reforço com a C) não precisam ser vacinadas novamente.

Para quem perdeu o reforço aos 12 meses, a ACWY poderá ser aplicada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. “Esta é uma nova recomendação do Ministério da Saúde e que está sendo incorporado ao Calendário Vacinal. A antecipação da ACWY, que é ofertada para e adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos significa um avanço significativo na proteção contra a meningite”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A adoção da vacina quadrivalente ACWY como reforço aos 12 meses representa um passo significativo no fortalecimento do combate à meningite em João Pessoa, oferecendo proteção ampliada aos grupos mais vulneráveis. É importante reforçar que a atualização do calendário e ampliação da cobertura são instrumentos essenciais para prevenir doenças evitáveis e manter avanços conquistados na saúde pública.

Para adolescentes – A vacina ACWY faz parte do calendário vacinal dos adolescentes na faixa de 11 a 14, que é administrada em dose única. Os adolescentes também podem atualizar a caderneta com as vacinas que protegem contra Hepatite B, HPV, dengue, dT, Febre Amarela, Tríplice Viral e a vacina da campanha anual que protege contra Influenza, que pode ser administrada em qualquer tempo, caso não haja o registro da vacina que é anual e está liberada para toda a população a partir de seis meses de idade.

Cobertura vacinal – Em 2022 as salas de vacina e pontos móveis da Rede Municipal de Saúde de João Pessoa administraram 4.017 doses da ACWY em adolescentes na faixa etária de 11 a 14 anos; em 2023 foram 8.585 doses; em 2024 foram 12.459 doses e, em entre janeiro a junho de 2025 já foram 9.466 pessoas vacinadas.

Já com a meningocócica C, em 2022 foram administradas 18.174 doses, que representa as duas doses iniciais mais a dose de reforço em crianças menores de 5 anos. Em 2023 foram 19.786 doses; em 2024 foram 13.673 doses. Já em janeiro a junho de 2025 foram 2.469 vacinas administradas. Os números referentes a cobertura vacinal são consolidados e extraídos da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) referentes às doses aplicadas, do Ministério da Saúde.