GRUPO ’ GERANDO VIDAS” PARTICIPA DE ENCONTRO DE GESTANTES NO HOSPITAL DO SERIDÓ EM CAICÓ

Um grupo formado por 14 gestantes de São José do Seridó estiveram participando do II Encontro de Gestantes no Hospital do Seridó, no último dia 15 de junho de 2023. As gestantes foram acompanhadas pelas enfermeiras da SESAD e da coordenação.





De acordo com Débora Dantas, coordenadora da Atenção Primária a Saúde, ‘’estes encontros acontecem todo mês, cada encontro com programação diferente para que as gestantes possam conhecer todo processo de sua gravidez até o momento em que elas irão ter seus bebês.





“Este foi o segundo encontro, mas já ocorreu o primeiro e a cada um deles, elas vão adquirindo novas experiências importante para seu bem-estar e do bebê”, informa a coordenadora da APS, afirmando inclusive, que nesse grupo algumas mães darão a luz pela primeira vez.





‘’Essa ação consiste em ajudar e preparar as mães para dar à luz com segurança, priorizando a sua saúde e a do bebê.” Disse Débora Dantas.





O grupo de gestantes “Gerando Vidas ‘’ de São José do Seridó-RN participa deste encontro durante todo o ano.