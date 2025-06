Primeira-dama e vice-governador prestigiam desfile em homenagem ao macramê e participam de assinatura de contratos do Empreender-PB

A primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, e o vice-governador Lucas Ribeiro prestigiaram, nessa sexta-feira (27), em Campina Grande, o desfile que homenageou o macramê, tipologia escolhida nesta 40ª edição do Salão do Artesanato Paraibano, que se encerra neste domingo (29) e tem como tema “Macramê — a arte de arrochar o nó”. Mais cedo, eles também participaram da solenidade de assinatura de contratos do Empreender-PB, que destinou mais de R$ 400 mil a empreendedores da Rainha da Borborema — iniciativa importante, já que os recursos podem ser utilizados, por exemplo, na preparação do 41° Salão do Artesanato, que será realizado a partir de janeiro em João Pessoa.

Com o tema “Fortes como a Flor”, o desfile apresentou a coleção nascida de uma consultoria ministrada pela estilista Carol Teixeira para as artesãs da Associação de Artesãos e Artesãs do município de Araruna (Aramê), cujo carro-chefe é o macramê, a tipologia homenageada nesta edição do Salão do Artesanato Paraibano. A qualificação, que teve como principal objetivo fortalecer o macramê, foi resultado de uma parceria entre o Governo da Paraíba e o Sebrae-PB.

Para Ana Maria Lins, o desfile representa o coroamento de uma série de ações adotadas pelo Governo para divulgar e fortalecer o macramê no estado. “Esse desfile é muito importante na divulgação do potencial dessas mulheres, que, com a oficina da estilista Carol Teixeira, mostram a importância do macramê no artesanato paraibano. Durante as visitas que a gente fez a essas artesãs na preparação do Salão do Artesanato, a gente viu o quanto elas queriam aproveitar essa homenagem para divulgar o macramê — e o desfile tem esse objetivo. Que elas, a partir de agora, possam voar cada vez mais”, disse a primeira-dama.

O vice-governador Lucas Ribeiro destacou a realização do Salão do Artesanato como a celebração da criatividade do povo paraibano. “É uma alegria chegar a esse espaço, que celebra a criatividade do nosso povo, conversar com os artesãos e ver todo mundo satisfeito com o Salão do Artesanato, que teve vendas e divulgação — muita gente passou por aqui e viu o que a Paraíba produz de melhor”, acrescentou.

A secretária de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, também destacou as ações do Governo no fortalecimento do artesanato paraibano. “O artesanato da Paraíba divulga a nossa cultura — o que por si só já justificaria esse olhar atento do governador João Azevêdo, da nossa presidente de Honra, Ana Maria Lins, e do nosso vice Lucas Ribeiro —, mas também gera renda e qualidade de vida para centenas de famílias. Daí a importância de momentos como esse, em que temos um belo desfile para divulgar o macramê e também a assinatura de contratos para o artesão e o empreendedor incrementar ainda mais o seu negócio”, comentou.

A gestora do PAP, Marielza Rodriguez, evidenciou a inovação do macramê ao falar da importância das ações adotadas pelo Governo do Estado no fortalecimento da tipologia. “Essas artesãs nunca foram homenageadas antes. E quando surgiu essa oportunidade dentro do Salão do Artesanato, a parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae-PB trouxe Carol Teixeira, uma estilista paraibana de um talento enorme, para que ela pensasse looks inovadores, diferentes e modernos, criando novas estratégias e perspectivas para que as artesãs melhorassem suas vendas e pudessem atingir um novo mercado, o da alta costura”, observou, ressaltando a tradição do grupo Aramê e a experiência dos artesãos com a moda.

O prefeito de Araruna, Availdo Azevedo, agradeceu mais esta grande parceria entre a gestão do governador João Azevêdo e o município. “Essa parceria é sem dúvidas uma das mais importantes, e eu explico o porquê. Essa parceria vem no sentido de resgatar e fortalecer o macramê, cujo berço é Araruna. Mas, acima de tudo, valorizar e elevar a autoestima dessas artesãs, dessas mulheres guerreiras. E não vamos parar por aí. Também numa grande parceria com o Governo do Estado, vamos construir em Araruna o Centro de Referência do Macramê, uma ideia lançada pela primeira-dama Ana Maria Lins e que vai se concretizar muito em breve”, afirmou.

Tanto o desfile quanto a solenidade de assinatura dos contratos do Empreender-PB foram prestigiados por convidados e diversas autoridades, como o vereador de Campina Grande Rostand Paraíba; Eva Gouveia; o secretário-executivo do Empreender-PB, Fabrício Feitosa; a curadora do PAP, Janete Lins; a coordenadora de Capacitação do PAP, Yara Alencar; e o diretor do Museu Casa do Artesanato Paraibano, Fábio Morais.

O desfile — Com a produção de Haendel Melo, dez modelos — algumas delas com experiência em passarelas internacionais — vestiram, literalmente, a roupa de uma política pública que busca cada vez mais fortalecer e divulgar a identidade paraibana por meio do artesanato produzido no estado.

A campinense Ingrid Kelly, vencedora do “The Look of the year” há alguns anos e com trajetória construída em passarelas internacionais, não hesitou quando recebeu o convite do produtor Haendel Melo para participar do desfile. “Eu comecei aqui — o algodão colorido foi o meu primeiro desfile — e voltar aqui, 20 anos depois, para representar o nosso artesanato não tem como descrever, é uma sensação incrível, o nervosismo é o mesmo de 20 anos atrás, mesmo com a experiência em passarelas do mundo inteiro. Talvez o nervosismo seja ainda maior por estar representando o meu estado”, externou.

Já a estilista Carol Teixeira, pouco antes do desfile, descreveu a rica experiência que teve ao ministrar a consultoria com as artesãs macrameiras de Araruna. “Foi muito emocionante ver o empenho e a dedicação dessas meninas durante esse período. E para fechar esse ciclo muito rico, esse desfile traz as peças que foram feitas lá em Araruna, com muito amor, muito carinho e muita perseverança delas. Que esse desfile traga a mensagem do quanto a arte é importante”, desejou.

“A gente quer transmitir a força dessas mulheres, através dos nós e de suas raízes, buscando expressar de uma forma contemporânea o que o macramê consegue transmitir para as pessoas”, emendou o produtor Haendel Melo.

Na plateia, muitas artesãs emocionadas com o resultado de meses de dedicação — emoção que se soma a perspectivas reais de voos ainda mais altos.

Julieta Estevão, a líder das artesãs macrameiras de Araruna, se emocionou em diversos momentos. “Quando decidi enviar uma carta ao governador João Azevêdo, sugerindo que o macramê fosse homenageado, e que ele de pronto aceitou, não esperava que todos nós fôssemos colher tantos frutos em tão pouco tempo. A noite de hoje é de muita emoção e de outros sentimentos bons que só a gratidão traz”, concluiu.

O conceito da coleção que foi apresentada nessa sexta-feira tem como base a representação da mulher como uma flor de algodão: pura, forte, delicada e resistente ao mesmo tempo — daí o tema do desfile —, em que cada peça contou para os espectadores uma história de superação em meio às adversidades.