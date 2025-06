Paraíba é destaque nacional em saúde digital e lidera ranking de implantação do prontuário eletrônico — Governo da Paraíba

O Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), lidera o ranking nacional de implantação do prontuário eletrônico do e-SUS APS por municípios, com 95,07% das cidades classificadas como “implantadas”, segundo dados do Ministério da Saúde. A avaliação considerou os registros enviados entre janeiro e abril deste ano e inclui também o uso das ferramentas eletrônicas do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).

O resultado coloca a Paraíba à frente de estados como Tocantins (94,96%), Goiás (94,72%), Santa Catarina (94,58%) e Rio Grande do Sul (91,35%), sendo o único estado do Nordeste a figurar entre os primeiros colocados. O levantamento nacional considera como “implantado” o município que atinge, no mínimo, 75% de competências válidas no período avaliado – ou seja, que mantém fluxo regular de dados clínicos registrados por profissionais das equipes de saúde.

A análise também leva em conta critérios como número mínimo de registros por profissional (60 por competência), uso de plataformas homologadas (PEC ou sistema externo) e a consistência dos dados aprovados pelo Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).

De acordo com o gerente executivo de Tecnologia da Informação em Saúde da SES, Kleyber Araújo, o resultado reflete o investimento contínuo da gestão estadual na digitalização dos serviços de saúde. “Desde o início do processo de integração, a SES estruturou o Núcleo de Saúde Digital, criou equipes técnicas nas Gerências Regionais e articulou permanentemente com o Cosems-PB. Isso garantiu celeridade à adesão e qualificação do uso das ferramentas. Hoje, com 95% dos municípios classificados como implantados, a Paraíba garante ao cidadão acesso seguro e integrado ao seu histórico de saúde em qualquer lugar do país”, explicou.

Além de conectar 100% dos municípios à RNDS, a Paraíba implantou um Centralizador de Informações do PEC, permitindo que dados clínicos estejam disponíveis de forma padronizada e protegida em todo o território estadual. Isso possibilita que um paciente atendido em uma Unidade Básica de Saúde em Cajazeiras, por exemplo, tenha seu prontuário acessado por um profissional em João Pessoa, melhorando o cuidado e a continuidade do atendimento.

Com os avanços, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba segue fortalecendo a estratégia de saúde digital, com foco na capacitação das equipes municipais, ampliação do uso de dados para gestão e melhoria da qualidade do atendimento à população.