MUSEU DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ RECEBE VISITA DE PROFESSORA DE UNIVERSIDADE DA CALIFÓRNIA

Na última sexta-feira, dia 23, o Museu Municipal Tropeiros do Seridó (MUMUTROPS) teve a honra de receber a visita de renomados professores universitários, entre eles a Dra. Juliana Filies Claremont, docente da McKenna College, localizada na Califórnia.





O coordenador do MUMUTROPS, equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó-RN (SEMEC), José Medeiros Sobrinho de Araújo, bem como do auxiliar-assistente Ryan Nadson Araújo Silva. Ambos estiveram presentes em uma palestra intitulada “Ezelino da Costa: um fotógrafo artista”, ministrada pela Dra. Juliana Filies Claremont, professora da McKenna College (Califórnia).





A visita teve como propósito a troca de conhecimentos e o coordenador do MUMUTROPS destacou a importância da Galeria Zé Ezelino na região. Durante a palestra, José Medeiros Sobrinho discorreu sobre o legado de Zé Ezelino e enfatizou a relevância da galeria fotográfica que leva o seu nome. Durante as conversas, houve uma troca rica de informações e experiências entre os presentes.





O auxiliar-assistente, Ryan Nadson, aproveitou a oportunidade para expressar o desejo de dedicar seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ao estudo da figura de Zé Ezelino, demonstrando entusiasmo e interesse no tema.





“A visita dos professores do CERES ao MUMUTROPS no mesmo dia da palestra despertou a atenção dos presentes, incluindo a intenção manifestada pelos docentes de trazerem visitantes do corpo discente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, localizada em Caicó-RN (CERES)” afirmou o coordenador do MUMUTROPS, José Medeiros Sobrinho de Araújo.





Em um evento posterior, o coordenador do museu e o auxiliar-assistente participaram de uma palestra proferida pela Dra. Juliana Filies Claremont na UFRN, no campus CERES de Caicó-RN, reforçando ainda mais os laços de colaboração entre as instituições e promovendo a troca de conhecimentos e experiências. Essa visita e participação conjunta demonstram o reconhecimento e a importância do MUMUTROPS como um espaço cultural significativo, além de evidenciar a relevância de Zé Ezelino da Costa na região.