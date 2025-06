Prefeitura de João Pessoa convoca aprovados no concurso de ACS e ACE para curso de formação

A Prefeitura de João Pessoa publicou, nesta quinta-feira (26), o edital de convocação para o curso de formação profissional dos candidatos aprovados no concurso público (nº 1/2024) de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE). O documento está disponível no Portal da Transparência através do link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1828

Para participar da formação, que tem caráter eliminatório, os candidatos convocados devem efetuar matrícula a partir desta sexta-feira (27) até o domingo (29), exclusivamente online, por meio do sistema 1Doc, acessível através do endereço: https://joaopessoa.1doc.com.br/atendimento . O passo a passo para efetuar a matrícula está descrito no edital de convocação.

O curso será realizado por meio da Escola Técnica de Saúde do Centro Profissional e Tecnológico da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O objetivo é qualificar os candidatos para desenvolverem ações de cuidado integral à população residente em suas áreas de atuação.

O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, falou sobre a importância do curso. “É uma grande satisfação iniciarmos o curso de formação profissional para os aprovados no concurso público. É uma etapa essencial de qualificação, reforçando o compromisso com a excelência no serviço público. A formação garante que esses profissionais estejam preparados para atuar nas comunidades, promovendo saúde, prevenção e cuidado”, afirmou.

Curso – A qualificação terá uma carga horária de 40 horas, incluindo aulas práticas e teóricas (divididas em cinco módulos), com os candidatos distribuídos em cinco turmas. Conforme o cronograma, as aulas teóricas acontecerão no período de 11 de julho a 9 de agosto e as atividades práticas de 18 de agosto a 5 de setembro. Já o resultado final deverá ser divulgado em 12 de setembro.

Durante o treinamento, os candidatos terão a oportunidade de aprender sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), a estrutura da Rede de Saúde de João Pessoa; Programa de Saúde da Família (PSF), atribuições do ACS e ACE; políticas públicas; controle social no SUS; noções básicas de Vigilância em Saúde; técnica de entrevista; visita domiciliar; cadastramento das famílias e outros conteúdos.

De acordo com o edital do certame, será eliminado do concurso público o candidato que deixar de efetuar a matrícula no curso de formação profissional, se afastar do curso por qualquer motivo, não frequentar no mínimo 85% das horas de aulas práticas e teóricas e não obtiver 60% de aproveitamento nas avaliações práticas e teóricas.

Lista complementar – Também foi publicada, nesta sexta-feira (27), uma lista complementar ao edital de convocação para o curso de formação profissional de ACS e ACE. Os interessados devem acessar o link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/visualizar-arquivo?id=1829

Concurso – As provas para o concurso de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias foram realizadas em dezembro de 2024 e o resultado final do certame foi publicado em 28 de fevereiro de 2025. Os aprovados vão reforçar os serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), assumindo funções essenciais no atendimento à população.