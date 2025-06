TV Cabo Branco lidera audiência em toda a programação local, aponta Ibope

TV Cabo Branco lidera em audiência em todos os horários, em João Pessoa – Foto: Rede Paraíba.

A nova pesquisa Kantar Ibope divulgada nesta quarta-feira (25) confirma a liderança da TV Cabo Branco em 2025 e ressalta mais uma vez a preferência dos pessoenses pela programação da afiliada Globo. Os números da pesquisa, que foi realizada de 15 a 21 de maio de 2025, foram divulgados e destacam a predominância da emissora nos programas mais assistidos de João Pessoa e região.

A emissora segue no topo, de mãos dadas com o público e levando conteúdo de qualidade A emissora lidera em todos os horários.

Bom Dia Paraíba: líder pelas manhãs

Amy Nascimento comanda o Bom Dia Paraíba. Roan Nascimento/Rede Paraíba

O compromisso dos pessoenses com o jornalismo de qualidade começa cedinho. O Bom Dia Paraíba, que é apresentado por Amy Nascimento, entra na casa dos paraibanos às 6 da manhã, de segunda a sexta.

Conforme a pesquisa Ibope, o alcance das manhãs registrou mais de 42% dos lares paraibanos, com 11 pontos de audiência.

JPB1: liderança que se renova no cotidiano

Denise Delmiro apresenta o JPB1 – Foto: Divulgação. Gustavo Demétrio

Na hora do almoço, seguimos com você. Das 11h45 às 13h, Denise Delmiro é a companhia predileta na mesa dos paraibanos. Com cerca de 25% de alcance, e chegando a mais de 854 mil espectadores semanais, garantimos que a notícia chegue do jeito que você gosta: com confiança e no momento certo.

Globo Esporte: A torcida é forte, e a audiência, também

Danilo Alves comanda o Globo Esporte PB. Cisco Nobre

No esporte, a gente também joga na liderança. Após o JPB1, Danilo Alves assume a posse da bola e garante a vitória com uma torcida de 811 mil espectadores semanais.

JPB2: Até no fim do dia, a liderança é com a gente

Larissa Pereira entra à noite na casa dos paraibanos no JPB2. Anderson Brito/Rede Paraíba

Fechando o dia com credibilidade, à frente do JPB2 Larissa Pereira reforça nossa parceria com o público. O telejornal da noite vai das 19h às 19h20 e reúne cerca de 41% de audiência, com 26 pontos. Semanalmente, são 1,2 milhão de pessoas alcançadas.

Paraíba Comunidade: cada vez mais presente nas manhãs de domingo

Zuila David apresenta o Paraíba Comunidade. Anderson Brito/Rede Paraíba

Domingo também é dia de estar junto. Das 7h30 às 8h, Zuila David marca os domingos com um conteúdo de qualidade do jeito que você está acostumado, marcando 7 pontos de audiência.