transporte aeromédico ágil salva vida de paciente do Sertão — Governo da Paraíba

O Programa Coração Paraibano, iniciativa do Governo da Paraíba que disponibiliza uma rede estruturada de cuidados de urgência e emergência cardiológica, ajudou a salvar mais uma vida no Sertão do estado, por meio do trabalho ágil executado pela equipe do Grupo de Resgate Aeromédico Estadual (Grame) que realizou, nessa terça-feira (24), a transferência de uma paciente internada no Hospital Regional Wenceslau Lopes (HRWL), em Piancó, para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita.

A paciente de 52 anos, hipertensa, moradora de Piancó, deu entrada no HRWL apresentando quadro de síncope (desmaio) e dor torácica. Após ser atendida pela equipe de plantão, foi diagnosticada com Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT), sendo necessária a transferência para uma unidade especializada.

“Ao identificarmos o diagnóstico de BAVT, encaminhamos a paciente para avaliação de um médico cardiologista, para que fosse introduzido o marca-passo e assim, a melhora do quadro clínico. Tudo isso só foi possível graças ao transporte aeromédico, que é crucial na medicina de emergência devido à sua capacidade de reduzir significativamente o tempo de transporte de pacientes críticos, especialmente em áreas remotas ou em situações onde o tempo é um fator vital”, explicou o diretor-geral do Hospital Regional de Piancó, Andryw Matheus.

O transporte ágil foi crucial para a segurança da transferência da paciente. O procedimento, realizado com suporte integral do Sistema Único de Saúde (SUS), reforça o compromisso do Governo do Estado em oferecer atendimento de excelência para salvar vidas.

“Hoje a saúde da Paraíba tem a capacidade de reduzir o tempo da transferência e ter uma melhor resposta para resolução dos quadros clínicos. Seja por equipe de UTI móvel terrestre, que agora são disponibilizadas para todas as regiões do estado, ou por aeronaves totalmente equipadas com tecnologia de ponta e com equipes médicas qualificadas para monitorar e prestar cuidados intensivos durante o transporte”, reforçou o gestor.

Coração Paraibano – O programa conta com uma estrutura de quatro hemodinâmicas espalhadas em três hospitais, nas três Macrorregiões de Saúde. São duas no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita; uma no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande; e uma no Complexo Hospitalar Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos. Além disso, a rede conta com 12 hospitais auxiliares que dão suporte na estabilização dos pacientes, com atendimento 24h.