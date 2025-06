Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico e Sebrae realizam reunião de preparação da Feira do Empreendedor 2025 — Governo da Paraíba

A Secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, participou de uma reunião de articulação e preparação da Feira do Empreendedor nesta quarta-feira (26). A reunião, que aconteceu no Sebrae Campina Grande, marcou a fase decisiva de articulação para o maior evento de empreendedorismo do Nordeste, que será realizado entre 21 e 23 de agosto no Centro de Convenções de Campina Grande e tem realização do Sebrae e do Governo do Estado.

Participaram do encontro Kamila Albuquerque, analista técnica e gestora da Feira; João Jardelino, gerente da Agência Digital do Sebrae e membro da comissão organizadora; João Alberto, gerente regional do Sebrae Campina Grande; e Divaildo Júnior, gestor do Centro de Convenções de Campina Grande.

A secretária Rosália Lucas enfatizou a importância da parceria entre governo e iniciativa privada: “Estamos construindo uma grande oportunidade para fomentar os negócios em toda a Paraíba. Esta feira será um marco no nosso calendário econômico, conectando empreendedores, gerando negócios e mostrando o potencial da nossa gente”, declarou a gestora.

Durante a reunião, foram tratados aspectos cruciais para o sucesso do evento, desde a definição do fluxo de visitantes até a estruturação dos espaços temáticos que abordarão inovação, sustentabilidade e negócios.

O gerente regional do Sebrae em Campina Grande, João Alberto, destacou que a edição deste ano superará as expectativas: “Com uma área de 11 mil m² e 10 palcos simultâneos, vamos oferecer mais de 200 horas de conteúdo qualificado. É uma oportunidade única para quem quer empreender ou expandir seus negócios”.

Com o tema “Na trilha das oportunidades transformadoras” o evento deve reunir mais de 12 mil pessoas de todo Brasil, movimentando cerca de R$ 8 milhões em negócios e abrindo o calendário de grandes eventos do Centro de Convenções de Campina Grande.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas no site oficial do evento: feiradoempreendedorpb.com.br