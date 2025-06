Fabrício Rodrigues, Ranniery Gomes, bandas Encantu’s e Magníficos encerram shows no Parque Solon de Lucena

A programação do São João Multicultural, realizada pela Prefeitura de João Pessoa por meio de sua Fundação Cultural (Funjope), no Parque Solon de Lucena, terminou nesta terça-feira (24) com shows dos cantores Fabrício Rodrigues e Ranniery Gomes e das bandas Encantu’s e Magníficos, deixando um gostinho de saudade no público que, com ou sem chuva, lotou o espaço durante as cinco noites do evento.

“Nós estamos muito contentes porque conseguimos realizar, com sucesso, com importância artística e com tranquilidade, mais um projeto de São João Multicultural na cidade de João Pessoa até este momento do ciclo de shows no Parque Solon de Lucena. Nós, da Prefeitura e da Funjope, fazemos um planejamento intenso para esta festa que conta com o apoio do governo do estado, do Banco do Nordeste e demais parceiros, e este ano, consolida João Pessoa como referência no São João da Paraíba e do Nordeste”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele destacou que, durante o evento, se apresentaram artistas de grande relevância. “Todos se dedicaram no palco de maneira majestosa e o público respondeu de forma grandiosa em todas as noites. A cidade de João Pessoa compreendeu e abraçou o nosso projeto de São João, estimulado pelo prefeito Cícero Lucena, e o resultado é esse, uma festa segura, tranquila e que facilitou para a população de João Pessoa cinco noites de muita diversão, muita alegria, recuperando sua tradição, sua memória e sua tradição junina”, acrescentou.

Público – O São João Multicultural no Parque Solon de Lucena atraiu moradores de João Pessoa e também de municípios vizinhos. A aposentada Geralda Ulisses mora em Cabedelo, mas preferiu curtir o São João, ao lado do marido, na Capital paraibana.

“João Pessoa sempre faz o diferencial. Eu, particularmente, gosto muito da programação. Ano passado, vim por aqui e tinha muito policiamento, cavalaria, tudo muito tranquilo. Este ano, isso se repete e faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para frequentar o ambiente e até para aproveitar e dançar mais. Vemos diversas famílias, inclusive, e isso é muito bacana”, observou.

O marido, Barbosa Filho, também aposentado, disse que não é muito de sair de casa e, quando o faz, é preciso que seja um local agradável e seguro. “Prezo muito pela questão de segurança e pelo que estou vendo, há bastante policiamento, o que nos deixa bem mais tranquilos para estar aqui na Lagoa. A segurança, para mim, é primordial”, pontuou.

José Gonçalves é profissional autônomo e também avaliou o evento de forma positiva. “A melhor parte de curtir o São João em João Pessoa é que é ao ar livre, com tudo gratuito e bons shows. A gente está vendo que tem bastante segurança. Está mais do que aprovado”, disse. Para Samuel Vasconcelos da Silva, também autônomo, a opção da noite foi mesmo conferir o São João na Lagoa. “É um evento que promove a nossa cultura. Eu acho muito bom e, por isso, vim prestigiar”.

O produtor musical Marcos Costa elogiou a festa. “É muito importante que seja um evento gratuito. Quando cheguei, imaginei que seria pago. Excelente poder assistir aos shows nesse espaço que é também acessível para todos”. A secretária Francivalda Ramalho dos Santos emendou: “Muito bom estar em João Pessoa e ter a oportunidade de curtir ótimos shows em pleno São João. Com certeza, vai deixar muita saudade”.

“Para mim, o São João é a melhor época do ano, quando reunimos a família, ouvimos um forrozinho bom, saboreamos comidas gostosas. Temos que aproveitar esse momento, inclusive, para curtir esses shows”, ressaltou a assistente social Andréa Oliveira.

Luara Arruda é bartender e aproveitou a folga para conferir o São João no Parque Solon de Lucena. “Achei tudo muito legal. João Pessoa nunca teve um evento tão grande assim. A Prefeitura e a Funjope estão de parabéns”.

De Campina Grande, a cozinheira Talita Diniz Vital veio aproveitar o feriadão na Capital. “Uma festa muito linda, maravilhosa, a melhor festa de João Pessoa. A Funjope arrasou”, enfatizou.

Para a autônoma Vitória Cristiane Araújo Ferreira, poder sair de casa com o filho, sem preocupação com violência, fez toda a diferença. “A gente chega aqui, vê que tem policiamento, segurança, e sente confiança de ficar, de trazer as crianças e curtir”.

O profissional de serviços gerais Cristiano de Oliveira Ferreira também elogiou a festa. “Para mim, está excelente. A gente não precisa sair da nossa cidade para o interior. É bom ver que a Prefeitura está investindo na cultura e em eventos para o público. Curtir o forró perto de casa é a melhor cosia. Que a festa termine em paz”.

Artistas – A abertura da última noite de shows ficou sob a responsabilidade do cantor Ranniery Gomes, que fez o público dançar. “É uma honra estar em João Pessoa. Não imaginava a quantidade de gente que estaria aqui. Cheguei cedo e, quando subi ao palco, fiquei muito emocionado porque uma multidão me esperava, cantando minhas músicas. Foi muito bom”, afirmou.

A banda Magníficos foi a segunda a se apresentar. “Mais um ano em João Pessoa. Obrigado por esse carinho maravilhoso e encerrando com chave de ouro aqui. Estamos muito felizes”, declarou o vocalista Fernando Frajola.

A terceira atração da noite foi o cantor Fabrício Rodrigues, que desceu do palco e foi cantar no meio da multidão. “O evento está muito organizado e gostaria de parabenizar a todos que fazem a Funjope. É uma honra estar aqui no São João Multicultural pela segunda vez. Para nós, a sensação é de muita alegria e respeito por todos os artistas e pelo público também. Nós transformamos isso em muito arrocha e romantismo para essa galera. A emoção é muito grande de estar aqui”, disse.

O último show foi da banda Encantu’s, que embalou o público com seus sucessos. “Estamos muito felizes de estar retornando ao São João Multicultural. Já é tradição na cidade receber a banda Encantu’s todo São João e agora o quarteto apaixonado. Eu estou de volta à Encantu’s há quatro meses e muito feliz por estar começando com o pé direito aqui no São João da Capital”, pontuou o vocalista James Sousa.

Programação – Os shows no Parque Solon de Lucena terminaram, mas ainda tem artistas se apresentando, a partir desta sexta-feira (27), no Polo dos Bairros. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Integração e segurança – Para o São João Multicultural de João Pessoa, a Funjope planejou um forte esquema de segurança. A cada noite, a Polícia Militar trabalhou com um grupo de 120 policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. A Guarda Civil Metropolitana também destacou um efetivo de homens a pé, além de motocicletas e viaturas. O evento contou ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo também as secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur). O evento também tem apoio do Banco do Nordeste.