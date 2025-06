Governo da Paraíba abre seleção para Educadores Sociais Voluntários em escolas da Rede Estadual — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB), em parceria com a Secretaria de Estado da Administração (SEAD) e a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba (Espep), lançou nesta quinta-feira, dia 19, o edital nº 005/2025 para a seleção de Educadores Sociais Voluntários. O objetivo é fortalecer as ações de apoio às escolas da Rede Estadual de Ensino, promovendo o desenvolvimento socioemocional dos estudantes e contribuindo para a permanência e o sucesso escolar. As inscrições podem ser realizadas até dia 29 de junho.

A seleção visa o preenchimento de vagas para atuação voluntária em unidades escolares da Paraíba, com foco no acompanhamento de alunos, incentivo à convivência saudável e suporte em atividades pedagógicas complementares. Os voluntários selecionados terão carga horária de até 20 horas semanais e receberão certificado de participação ao final do período de atuação.

Podem participar da seleção pessoas com idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para exercer as atividades conforme a demanda das escolas. Não há cobrança de taxa de inscrição, e o processo seletivo será composto por análise documental e entrevista, conforme critérios definidos no edital.

“Estamos investindo em ações que promovam o desenvolvimento humano nas nossas escolas. O Educador Social Voluntário será um elo importante nesse processo, atuando de forma colaborativa na construção de um ambiente escolar mais empático e acolhedor”, destacou o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online, por meio do site da Espep, dentro do prazo estabelecido no edital. O período de inscrição, o cronograma completo da seleção e os documentos exigidos estão disponíveis no edital oficial, que pode ser acessado através do link: https://espep.pb.gov.br.

De acordo com a gerente executiva de Educação Especial, Diversidade e Inclusão, Wleica Quirino, a iniciativa busca ampliar as redes de apoio dentro das escolas, contribuindo para o fortalecimento da educação integral e do acolhimento no ambiente escolar.

“A expectativa é que a seleção contribua para o fortalecimento da política educacional do estado, com ações que dialogam com a promoção de direitos, cidadania e valorização do ser humano,” declarou a gerente.

A atuação dos educadores sociais será regida por termo de adesão ao serviço voluntário, nos moldes da Lei Federal nº 9.608/1998, não gerando vínculo empregatício ou obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.