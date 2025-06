Com onda de frio, Prefeitura coloca 30 equipes nas ruas e reforça ação de acolhimento – CGNotícias

Por MRNews



Com base no monitoramento contínuo das condições climáticas e em um trabalho integrado entre diversas secretarias, a Prefeitura de Campo Grande se antecipa à chegada da nova frente fria que atinge a cidade com chuva, ventos fortes e previsão de geada. Coordenada pelo gabinete da prefeita Adriane Lopes, a ação mobiliza 30 equipes em campo, reforçando a atuação preventiva e com foco humanizado, especialmente no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade.

O alerta de geada, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), vale a partir das 23h desta segunda-feira (23) até às 6h de terça-feira (24), período em que os termômetros devem registrar temperaturas inferiores a 6 °C. A mobilização reúne equipes de atendimento preventivo e emergencial envolvendo a Defesa Civil, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Segurança e Defesa Social (Sesdes), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Agência Municipal de Habitação (EMHA), Ouvidoria-Geral, entre outras secretarias.

“Estamos colocando toda a estrutura da Prefeitura à disposição da população, fazendo o que precisa ser feito com ações coordenadas e humanas. O enfrentamento das mudanças no clima exige união, sensibilidade e agilidade, e é isso que nossa equipe está fazendo: se antecipando para cuidar das pessoas”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

Além das ações de campo, a Prefeitura mantém um sistema de comunicação contínua entre as equipes, garantindo troca rápida de informações e ajustes imediatos nas estratégias conforme a evolução das condições climáticas. Esse modelo integrado potencializa a eficiência das intervenções, permitindo atender com prioridade não apenas crianças, idosos e grupos em situação de vulnerabilidade, mas também as sete regiões da cidade, caso ocorram chuvas intensas e ventos fortes. “A colaboração entre as secretarias e o olhar humanizado são fundamentais para que possamos proteger a todos, assegurando que as respostas da Prefeitura cheguem onde realmente fazem diferença”, enfatiza a Prefeita.

A população pode acionar os serviços municipais por meio da Ouvidoria, pelo número 156, que funciona 24 horas por dia, ou entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Inverno Acolhedor

A Prefeitura de Campo Grande reativa nesta segunda-feira (23) o ponto de apoio do programa Inverno Acolhedor, localizado no Parque Ayrton Senna, para proteger a população em situação de rua durante a onda de frio. O local funcionará das 18h às 6h, oferecendo acolhimento, alimentação, colchões, cobertores e atendimento de saúde por meio do Consultório na Rua. Além disso, a ação conta com o apoio da EMHA, que disponibiliza técnicos e assistentes sociais para orientar os acolhidos e realizar inscrições em programas habitacionais, quando possível.

A iniciativa também inclui cuidados especiais para os acolhidos que chegam acompanhados de animais de estimação, com distribuição de ração, cobertores, coleiras e comedouros, fornecidos pela Superintendência do Bem-Estar Animal (Subea). A vice-prefeita e titular da SAS, Camilla Nascimento, destaca que, além do funcionamento do ponto de apoio, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) continuam realizando abordagens noturnas e os acolhimentos institucionais seguem ativos para garantir proteção e encaminhamento às pessoas em situação de rua durante as noites frias. A ativação do ponto ocorre sempre que a temperatura prevista é igual ou inferior a 12°C, para minimizar os riscos à saúde dessa população.

A população também pode colaborar com a ação, informando sobre pessoas em situação de vulnerabilidade expostas ao frio por meio dos números (67) 99660-6539, 99660-1469, além do 156.